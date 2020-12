पाकिस्तानचा 'ट्रॅप'; एअरफोर्स स्टेशनमधील एकाला अटक

लुधियाना - पाकिस्तानी गुप्तचर संस्था आयएसआयसाठी काम करत असल्याच्या संशयावरून पंजाबमध्ये एकाला ताब्यात घेण्यात आलं आहे. पाककडून सातत्याने हनी ट्रॅपच्या माध्यमातून भारतातील माहिती गोळा करण्यासाठी प्रयत्न केले जातात. आता पुन्हा एकदा असाच काहीसा प्रकार समोर आला आहे. अद्याप या प्रकरणामध्ये हनीट्रॅप आहे की नाही हे उघड झालेले नाही. मात्र संबंधित व्यक्तीला पाकिस्तानसाठी काम करत असल्याच्या संशयावरून पोलिसांनी ताब्यात घेतलं आहे.

लुधियानाचे ग्रामीण एसएसपी चरणजीत सिंह सोहल यांनी सांगितलं की, हलवर एअरफोर्समधील एक कर्मचारी राम सिंहवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पाकिस्तानी गुप्तचर संस्था आयएसआयसाठी काम करण्याच्या आरोपावरून लुधियानाच्या सुधर भागातून त्याला अटक केली आहे. चरणजीत यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, रामसिंहचे दोन साथीदार फरार झाले आहेत. रामसिंह हा हलवर एअरफोर्समध्ये स्टेशनमध्ये डिझेल मेकॅनिक म्हणून काम करतो.

Ram Singh, an employee of Halwara Air Force, has been booked and arrested for allegedly working for Pakistan intelligence agency ISI, in Sudhar area of Ludhiana, Punjab. Two of his associates are on the run: Ludhiana Rural SSP Charanjit Singh Sohal

