Hathras Rabdi: अटलजींनी चाखली चव अन् आता थेट CM योगींसाठी जाते! 'हन्नो लाल रबडी'ची काय आहे ६० वर्षे जुनी कहाणी?

उत्तर प्रदेशातील पारंपरिक आणि चवदार खाद्यसंस्कृती आता नव्या दमाने देश-विदेशात आपली ओळख निर्माण करण्यासाठी सज्ज झाली आहे. योगी आदित्यनाथ सरकारने राज्यातील महत्त्वाकांक्षी 'एक जिल्हा एक उत्पादन' (ODOP) योजनेच्या अभूतपूर्व यशानंतर, आता 'एक जिल्हा एक व्यंजन' (ODOC - One District One Cuisine) ही नवीन योजना जाहीर केली आहे..या योजनेअंतर्गत उत्तर प्रदेशातील सर्व ७५ जिल्ह्यांमधील प्रसिद्ध आणि पारंपरिक खाद्यपदार्थांची व्यापक 'फूड मॅपिंग' (Food Mapping) पूर्ण झाली असून याचा अधिकृत शासनादेशही जारी करण्यात आला आहे. या नव्या मोहिमेमुळे आता उत्तर प्रदेशातील हाथरसची जगप्रसिद्ध 'रबडी' (Hathras Ki Rabdi) जागतिक स्तरावर धुमाकूळ घालणार आहे..या योजनेचा मुख्य उद्देश प्रत्येक जिल्ह्याच्या पारंपरिक खाद्य संस्कृतीला ब्रँड बनवणे आणि त्याद्वारे स्थानिक अर्थव्यवस्थेला गती देणे हा आहे. या धोरणामुळे स्थानिक पातळीवर काम करणारे छोटे हलवाई, आचारी, कारागीर आणि खाद्य व्यावसायिक यांच्या व्यवसायाला मोठी मजबुती मिळणार आहे..हाथरसमध्ये तसे तर अनेक दुकानांमध्ये रात्रभर रबडी बनवली जाते, परंतु तिथल्या 'हन्नो लाल रबडी वाले' (Hanno Lal Rabdi Wale) यांच्या दुकानाचा थाट आणि चव काही औरच आहे. त्यांच्या मलाईदार रबडीची गोडी एवढी अद्भूत आहे की, मोठे राजकारणी आणि चित्रपट कलावंतही येथे हजेरी लावतात..हन्नो लाल रबडीवाल्यांचे हे दुकान सुमारे ५० ते ६० वर्षे जुने असून, त्यांच्या कुटुंबातील तब्बल तीन पिढ्या या व्यवसायात कार्यरत आहेत. या दुकानाचा इतिहास केवळ जुना नाही, तर त्याला एक मोठी राजेशाही आणि राजकीय पार्श्वभूमी लाभली आहे.भारताचे माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी जेव्हा हाथरसला आले होते, तेव्हा त्यांनी याच दुकानाच्या रबडीचा आस्वाद घेतला होता आणि तिचे कौतुक केले होते. विशेष म्हणजे, उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्यासाठी आजही याच दुकानातून खास रबडी पाठवली जाते..हन्नो लाल यांनी आपल्या व्यवसायाच्या यशाचे रहस्य सांगताना सांगितले की, ते रबडी बनवण्यासाठी वापरले जाणारे दूध कोणत्याही डेअरीतून न आणता थेट गावांमधील शेतकऱ्यांकडून मागवतात. केवळ शुद्ध म्हशीच्या दुधाचा वापर करून, कोणत्याही भेसळीशिवाय ही रबडी अत्यंत संथ आचेवर तयार केली जाते. यामुळे या रबडीला एक नैसर्गिक दाणेदारपणा आणि सुवास मिळतो, जो इतर कुठेही पाहायला मिळत नाही.'ODOC' च्या या नव्या घोषणेमुळे हाथरसच्या बाजारपेठेत आणि स्थानिक हलवायांमध्ये प्रचंड आनंदाचे वातावरण पाहायला मिळत आहे.