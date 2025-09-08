लफडं लपवण्यासाठी आईनंच घोटला पोटच्या 6 वर्षांच्या पोरीचा गळा; 17 वर्षीय प्रियकराच्या मदतीने मृतदेह फेकला विहिरीत

Hathras Killed Case : उत्तर प्रदेशातील हाथरस येथे घडलेल्या एका थरकाप उडवणाऱ्या घटनेने संपूर्ण समाज हादरून गेला आहे. ज्या आईने (Mother) आपल्या मुलीला नऊ महिने गर्भात वाढवले, तिच्याच हातून सहा वर्षांच्या मुलीचा खून होईल, असा विचार कोणीही केला नव्हता. .हे भयानक कृत्य एका अनैतिक प्रेमसंबंधामुळे (love Affair) घडले. आईने आपल्या १७ वर्षीय प्रियकरासोबत मिळून मुलीचा गळा दाबून खून केला आणि मृतदेह विहिरीत फेकून दिला. त्यानंतर ती काहीच घडलं नाही असं भासवत राहिली, मात्र पोलिस तपासात संपूर्ण प्रकरण उघड झालं..घटनेचा धक्कादायक उलगडाही घटना हाथरस जिल्ह्यातील सिकंदरराव पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील मौ चिरायल गावात घडली. पोलिसांच्या माहितीनुसार, पिंकी नावाच्या ३० वर्षीय महिलेचे एका १७ वर्षीय अल्पवयीन मुलाशी प्रेमसंबंध होते. एके दिवशी पिंकीची सहा वर्षांची मुलगी अचानक घरात आली आणि तिने आईला व तिच्या प्रियकराला आक्षेपार्ह अवस्थेत पाहिले. सत्य उघडकीस येईल, या भीतीने आई व प्रियकराने मिळून मुलीचा गळा दाबून खून केला..मदरशात भयंकर कृत्य! विद्यार्थ्यावर लैंगिक अत्याचार करुन खून; मृतदेह फेकला सेप्टिक टँकमध्ये, ५ अल्पवयीन मुलं ताब्यात.हत्या करुन मृतदेह फेकला विहिरीतगुन्हा लपवण्यासाठी आरोपींनी मुलीचे हातपाय व तोंड बांधले, तिचे शव एका पोत्यात भरले आणि गावातील विहिरीत फेकून दिले. मुलीचा पत्ता लागेनासा झाल्याने पोलिस तपास सुरू झाला. अखेर या प्रकरणातील गुन्हेगार आई आणि तिच्या अल्पवयीन प्रियकराला पोलिसांनी ताब्यात घेतले..आरोपींनी दिली गुन्ह्याची कबुलीरविवारी हाथरस पोलिसांनी दोघांनाही अटक केली. पोलिसांनी विहिरीतून मृतदेह बाहेर काढला आणि तपासादरम्यान धक्कादायक सत्य समोर आले. आरोपींनी कबुली दिली की, मुलीला आमच्या अनैतिक संबंधांबद्दल कळाले होते. ती सत्य उघड करेल, या भीतीने तिची हत्या करण्यात आली. सध्या दोघेही तुरुंगात आहेत..अनैतिक संबंध लपवण्यासाठी कृत्यया घटनेने संपूर्ण गाव हादरले आहे. गावकऱ्यांचे म्हणणे आहे की, अनैतिक संबंध लपवण्यासाठी आईनेच स्वतःच्या निष्पाप मुलीची अशा क्रूर पद्धतीने हत्या केली, हे अत्यंत निंदनीय व धक्कादायक आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.