Flute City: श्रीकृष्णाची बासरी जिथे जन्म घेते ते ठिकाण पाहिलंय का? जगभरातील ९०% बासऱ्या इथेच बनतात, पर्यटकांची लाडकी बासरी नगरी

भगवान श्रीकृष्ण आणि त्यांच्या हातातील बासरीचे रूप अवघ्या जगाला भुरळ घालणारे आहे. बासरी (Flute) हे जगातील सर्वात जुन्या आणि पारंपारिक वाद्य यंत्रांपैकी एक मानले जाते. आजच्या आधुनिक आणि डिजिटल युगात अनेक पाश्चात्य वाद्ये बाजारात आली असली, तरी बासरीची जादू आणि तिची मागणी तिळमात्र कमी झालेली नाही. .उत्तर प्रदेशातील नैसर्गिक साधनसंपत्तीने नटलेला पीलीभीत (Pilibhit) जिल्हा हा तसा 'वाघांच्या राखीव क्षेत्रासाठी' (Pilibhit Tiger Reserve) प्रसिद्ध आहेच, परंतु या जागेची खरी वैश्विक ओळख म्हणजे ही 'बासरी नगरी' म्हणून ओळखली जाते. जगातील दिग्गज बासरी वादकांच्या ओठांवर सजणारी सर्वोत्तम बासरी याच पीलीभीतच्या मातीत तयार होते..देशातील ९० टक्के बासऱ्यांची निर्मिती एकट्या पीलीभीतमध्ये!तुम्हाला ऐकून आश्चर्य वाटेल की, संपूर्ण भारतामध्ये तयार होणाऱ्या एकूण बासऱ्यांपैकी तब्बल ९० टक्के बासऱ्या एकट्या पीलीभीत शहरात तयार केल्या जातात. पीलीभीत हे सर्वोत्तम 'हँडमेड' बासऱ्यांसाठी देश-विदेशात प्रसिद्ध आहे. येथे सरळ फुंकर मारून वाजवल्या जाणाऱ्या बासरीपासून ते आडवी फुंकर मारून वाजवल्या जाणाऱ्या शास्त्रीय संगीताच्या सर्व प्रकारच्या उत्कृष्ट बासऱ्यांची निर्मिती केली जाते..पीलीभीतची जंगले प्रसिद्ध, पण कच्चा माल येतो थेट आसाममधून!या कलेशी जोडलेला एक अत्यंत रंजक आणि थक्क करणारा फॅक्ट समोर आला आहे. पीलीभीत हा उत्तर प्रदेशातील बरेली मंडळांतर्गत येणारा सर्वाधिक घनदाट जंगलांचा जिल्हा आहे; परंतु येथील जंगलांमध्ये बासरीसाठी लागणारा बांबू उत्पादित होत नाही.बासरी बनवण्यासाठी एका विशिष्ट प्रकारच्या 'विना गाठ असलेल्या' अत्यंत सरळ आणि पोकळ बांबूची गरज असते. हा विशेष बांबू थेट आसाममधील सिल्चर (Silchar, Assam) शहरातून रेल्वे आणि ट्रक्सच्या माध्यमातून पीलीभीतमध्ये मागवला जातो. आसामचा बांबू आणि पीलीभीतच्या कारागिरांचे हुन्नरी हात एकत्र आल्यावरच एक सुमधुर बासरी जन्माला येते..एका बासरीच्या निर्मितीमागे अनेक कारागिरांची मेहनतएक परिपूर्ण बासरी तयार करणे हे कोणत्याही एका व्यक्तीचे काम नाही, तर यामध्ये अनेक तज्ज्ञ कारागिरांचा गट सामील असतो. हिची बनवणूक अत्यंत क्लिष्ट आणि कौशल्याची असते.१. कटिंग: सर्वप्रथम आसामवरून आलेल्या मोठ्या बांबूंना बासरीच्या अचूक शास्त्रीय आकारानुसार (Size) कापले जाते.२. छिलाई: कापल्यानंतर बांबूचा खडबडीत भाग तासून तो पूर्णपणे गुळगुळीत (Smooth) केला जातो.३. सुर भरणे (छिद्र पाडणे): बासरीत अचूक सप्तसूर भरण्यासाठी लोखंडी सळ्यांना आगीत लालभडक गरम केले जाते आणि त्या गरम सळ्यांच्या साहाय्याने बांबूवर अचूक अंतरावर सात छिद्र पाडली जातात. ही प्रक्रिया अत्यंत अचूकतेने करावी लागते, कारण थोडी जरी चूक झाली तरी बासरीचा सूर बिघडू शकतो.४. गार्निशिंग: सर्वात शेवटी बासरीच्या वरील भागावर विशेष 'डॉट' किंवा रेशमी धागे लावून तिला आकर्षक रूप दिले जाते..२० रुपयांपासून १५,००० रुपयांपर्यंत किंमतबाजारपेठेत पीलीभीतच्या बासऱ्यांची किंमत सर्वसामान्यांसाठी आणि लहान मुलांसाठी अवघ्या २० रुपयांपासून सुरू होते. तर, व्यावसायिक संगीतकार आणि मोठ्या कलाकारांसाठी तयार केल्या जाणाऱ्या विशेष राग-रागिण्यांच्या बासऱ्यांची किंमत १५,००० रुपयांपर्यंत जाते. घाऊक (Wholesale) बाजारात खरेदी केल्यास दर काहीसे कमी होतात, तर ग्राहकांच्या मागणीनुसार कस्टमाईज्ड (विशेष ऑर्डर) बासरी बनवून घेतल्यास किमतीत वाढ होते..'एक जिल्हा एक उत्पादन' (ODOP) योजनेच्या अंतर्गत पीलीभीतच्या या पारंपारिक बासरी कलेला आंतरराष्ट्रीय संगीत महोत्सवांमध्ये आणि ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म्सवर मोठी मागणी असून, यामुळे स्थानिक मुस्लिम आणि हिंदू कारागिरांच्या पिढ्यानपिढ्या चालत आलेल्या रोजगाराला मोठी सुरक्षा मिळाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.