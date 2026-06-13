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Flute City: श्रीकृष्णाची बासरी जिथे जन्म घेते ते ठिकाण पाहिलंय का? जगभरातील ९०% बासऱ्या इथेच बनतात, पर्यटकांची लाडकी बासरी नगरी

Village producing 90 percent of India’s flutes: पीलीभीतच्या मातीतून जन्म घेणाऱ्या हँडमेड बासऱ्यांचा ९०% देशी पुरवठा; आसामच्या बांबूपासून कारागिरांच्या कौशल्याने घडते सुमधुर सुरांची निर्मिती
The Village That Crafts Krishna’s Flute: India’s Hidden Bamboo Music Hub

The Village That Crafts Krishna’s Flute: India’s Hidden Bamboo Music Hub

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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भगवान श्रीकृष्ण आणि त्यांच्या हातातील बासरीचे रूप अवघ्या जगाला भुरळ घालणारे आहे. बासरी (Flute) हे जगातील सर्वात जुन्या आणि पारंपारिक वाद्य यंत्रांपैकी एक मानले जाते. आजच्या आधुनिक आणि डिजिटल युगात अनेक पाश्चात्य वाद्ये बाजारात आली असली, तरी बासरीची जादू आणि तिची मागणी तिळमात्र कमी झालेली नाही.

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