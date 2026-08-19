HDFC credit card: भाजप नेत्याला HDFC बँकेचा अनोखा दंड! 46 पैशांसाठी 1200 रुपयांचा विलंब शुल्क

Credit card late payment charges: क्रेडिट कार्डचे बिल भरताना अवघे काही पैसे कमी पडल्यास बँक हजारो रुपयांचा दंड आकारू शकते, हे यापूर्वीही दिसून आलेलं आहे. भाजप नेते डॉक्टर समीर कागलकर यांच्या बाबतीतही अशीच घटना घडली आहे. त्यांनी स्वतः याबाबत सोशल मीडियाच्या माध्यमातून पोस्ट करुन काही प्रश्न उपस्थित केले आहेत..कागलकर यांनी 'एक्स'वर एचडीएफसी बँकेला टॅग करत आपली तक्रार नोंदवली आहे. त्यांच्या दाव्यानुसार, बँकेने त्यांना १०,६४९ रुपये ४६ पैशांचे क्रेडिट कार्ड बिल पाठवले होते. परंतु बिल भरताना त्यांच्याकडून चुकून १०,६४९ रुपये भरले गेले आणि केवळ ४६ पैसे भरणे बाकी राहिले. या अवघ्या ४६ पैशांच्या तुटीमुळे बँकेने त्यांच्यावर तब्बल १ हजार २०० रुपयांपेक्षा जास्त विलंब शुल्क आणि इतर अतिरिक्त कर आकारले असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे..काय म्हणाले समीर कागलकर?समीर कागलकर यांनी आपल्या पोस्टमध्ये बँकेच्या ग्राहक सेवेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले असून हे अन्यायकारक शुल्क त्वरित मागे घेण्याची मागणी केली आहे. त्यांनी १०,६४९.४६ रुपयांऐवजी १०,६४९.०० रुपयांचा भरणा केला होता, ज्यामुळे केवळ ४६ पैशांचा फरक राहिला होता. मात्र या प्रकरणावर बँकेकडून अद्याप कोणतेही अधिकृत स्पष्टीकरण आलेले नाही..SBI च्या ग्राहकांना मोठा झटका! कॅश विड्रॉवलचे नियम बदलले, ४ मोफत व्यवहारांनंतर भरावा लागणार चार्ज, पण किती?.बिल भरताना कोणती काळजी घेतली पाहिजेक्रेडिट कार्डच्या बिलामध्ये दर महिन्याला एकूण देय रक्कम आणि किमान देय रक्कम या दोन्ही गोष्टी नमूद केलेल्या असतात. ग्राहकाने विहित मुदतीत संपूर्ण देय रक्कम न भरल्यास क्रेडिट कार्डच्या नियमांनुसार उर्वरित रकमेवर व्याज आणि विलंब शुल्क आकारले जाते. क्रेडिट कार्ड वापरताना केवळ अंदाजे रक्कम भरून चालत नाही, तर बिलामध्ये नमूद केलेली संपूर्ण रक्कम आणि अंतिम तारीख या दोन्हींची खात्री करणे अत्यंत आवश्यक असते. क्रेडिट कार्डचे बिल भरताना ग्राहकांनी बिलातील एकूण देय रक्कम काळजीपूर्वक तपासून संपूर्ण भरणा केला पाहिजे. बिल भरण्यासाठी शेवटच्या तारखेची वाट न पाहता वेळेआधीच पेमेंट करणे योग्य ठरते..इमरान हाश्मीकडून पत्नी प्रत्येक किसिंग सीनच्या बदल्यात घेते ‘हे’ गिफ्ट, काय करते परवीन शाहानी?.दरम्यान, क्रेडिट कार्डचे पैसे भरल्यानंतर व्यवहार यशस्वी झाला आहे की नाही याची खात्री करणे, काही कारणास्तव रक्कम कमी किंवा जास्त जमा झाल्यास तत्काळ बँकेच्या ग्राहक सेवेशी संपर्क साधणे आणि बँकेने लावलेले शुल्क समजून घेण्यासाठी नियमितपणे क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट तपासणे गरजेचे आहे. क्रेडिट कार्ड भरण्यातील एक छोटीशी चूकही मोठा भुर्दंड पाडू शकते, त्यामुळे पैशांचीही तूट न ठेवता संपूर्ण बिलाचा भरणा करणं कधीही फायद्याचं असतं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.