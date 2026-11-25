विमान कंपन्यांकडून ऐनवेळी आकारल्या जाणाऱ्या अवाढव्य तिकीट दरांवर नियंत्रण आणून विमान भाड्याची कमाल मर्यादा निश्चित करावी, अशी मागणी झारखंडचे आरोग्यमंत्री डॉ. इरफान अंसारी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे केली आहे. यासंदर्भात त्यांनी पंतप्रधानांना भावनिक पत्र लिहिले आहे. वैद्यकीय आणीबाणीच्या परिस्थितीत रुग्ण आणि त्यांच्या नातेवाईकांना विशेष सवलतीच्या दरात तिकिटे उपलब्ध करून देण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे..रांची येथील बिरसा मुंडा विमानतळावर घडलेल्या एका घटनेमुळे डॉ. अंसारी यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला. किडनीच्या गंभीर आजाराने अत्यवस्थ असलेल्या पतीला शेवटचे भेटण्यासाठी चंदीगडला जाण्याची इच्छा असलेल्या एका महिलेला विमान तिकिटांचे दर परवडत नव्हते. तिकीट दर पाहून ती महिला विमानतळावर रडत असल्याचे त्यांनी पत्रात नमूद केले आहे. परिस्थिती समजल्यानंतर डॉ. अंसारी यांनी स्वतः पुढाकार घेत तिला चंदीगडला जाण्यासाठी तिकिटाची व्यवस्था करून दिली..रांची-दिल्ली तिकिटाचा दर ३१ हजार रुपयेया घटनेनंतर विमान प्रवासाच्या वाढत्या खर्चाचा प्रश्न अधिक तीव्रतेने समोर आल्याचे अंसारी यांनी म्हटले आहे. झारखंड मंत्रिमंडळाच्या वतीने नवी दिल्लीतील भारत मंडपम येथे आयोजित कार्यक्रमासाठी जाताना त्यांना रांची ते दिल्ली या एकेरी प्रवासाच्या तिकिटाचा दर सुमारे ३१ हजार रुपये असल्याचे दिसले. स्वतःचा प्रवासखर्च सरकारकडून केला जाईल; मात्र सामान्य कुटुंबांना एवढी मोठी रक्कम कशी परवडणार, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.आपण काँग्रेस पक्षाचे मंत्री असलो, तरी हा विषय राजकीय मतभेदांच्या पलीकडचा आहे. पक्षाचा प्रतिनिधी म्हणून नव्हे, तर एक माणूस आणि जनसेवक म्हणून ही विनंती करत असल्याचे त्यांनी पत्रात नमूद केले आहे..विमान भाड्याची कमाल मर्यादा निश्चित करण्याची मागणीविमान कंपन्यांकडून अचानक आणि मनमानी पद्धतीने वाढवण्यात येणाऱ्या तिकीट दरांवर नियंत्रण आणण्यासाठी डॉ. अंसारी यांनी चार प्रमुख मागण्या केल्या आहेत. विमान तिकिटांच्या दरांची कमाल मर्यादा निश्चित करावी, अचानक होणाऱ्या दरवाढीवर नियंत्रण ठेवावे, वैद्यकीय आणीबाणीच्या काळात रुग्ण आणि त्यांच्या नातेवाईकांना सवलतीच्या दरात तिकिटे द्यावीत, तसेच तिकीट दर निश्चितीमध्ये पारदर्शकता ठेवून नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या कंपन्यांवर कठोर कारवाई करावी, अशी त्यांची मागणी आहे..Yerawada Historic Well: येरवड्यात आढळली पेशवेकालीन विहीर; उड्डाणपुलासाठी ऐतिहासिक वास्तू बुजविली जाण्याची शक्यता.\r‘कोणाचेही शेवटचे मिलन हा नफ्याचा सौदा बनू नये. देशातील प्रत्येक विमानतळावर मदतीसाठी इरफान अंसारी उपस्थित असेलच असे नाही,’ असा भावनिक मुद्दा मांडत त्यांनी विमान प्रवास अधिक परवडणारा आणि आणीबाणीच्या काळात सर्वसामान्यांना उपलब्ध होईल, असे धोरण आखण्याचे आवाहन पंतप्रधानांना केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.