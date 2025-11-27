Khushi Gupta : योगींना भेटायचंय..! चित्र घेऊन घर सोडलेल्या मुकबाधिर मुलीला मुख्यमंत्र्यांनी दिलं मोठं गिफ्ट, ‘हृदयस्पर्शी क्षण

कानपूरची २० वर्षीय मूक-बधिर मुलगी खुशी गुप्ता आणि तिच्या कुटुंबीयांसाठी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांची भेट हा अविस्मरणीय क्षण ठरला आहे. ही केवळ एक भेट नव्हती, तर मानवी संवेदनशीलतेचे एक उत्तम उदाहरण ठरली. मुख्यमंत्र्यांनी पुढे येऊन या मुलीचे दुःख समजून घेतले, तिने काढलेल्या चित्रांचे कौतुक केले आणि तिच्या भविष्याला सुरक्षित करण्याचे आश्वासन दिले..मुख्यमंत्री निवासस्थानी भावूक क्षणखुशी गुप्ता तिच्या पालकांसह मुख्यमंत्री निवासस्थानी पोहोचली, तेव्हा तिने स्वतःच्या हाताने काढलेले योगी आदित्यनाथ यांचे चित्र त्यांना भेट दिले. मुख्यमंत्र्यांनी तिला अत्यंत आपुलकीने जवळ बोलावले आणि तिने काढलेले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचेही चित्र लक्षपूर्वक पाहिले. खुशीच्या पालकांनी सांगितले की, मुख्यमंत्री आम्हाला इतक्या जवळून भेटतील, याचा आम्ही कधी विचारही केला नव्हता. हा क्षण त्यांच्यासाठी अविस्मरणीय होता..कानपूरच्या कुटुंबाचा संघर्षखुशी ही कानपूरच्या ग्वालटोली येथील रहिवासी आहे. २६ नोव्हेंबर रोजी ती तिचे आई-वडील कल्लू गुप्ता, गीता गुप्ता आणि भाऊ जगत गुप्ता यांच्यासह लखनऊला पोहोचली होती. हे कुटुंब आर्थिकदृष्ट्या खूप कमकुवत आहे. वडील कंत्राटी सुरक्षारक्षकाची नोकरी करत होते, जी आता सुटली आहे, तर आई लोकांच्या घरी काम करते. या कठीण परिस्थितीतही खुशीची चित्रकलेची आवड आणि मुख्यमंत्र्यांबद्दलचा आदर कधीच कमी झाला नाही..चित्र देण्यासाठी घर सोडलेया घटनेची सुरुवात २२ नोव्हेंबर रोजी झाली. खुशी कोणालाही न सांगता घरातून निघून गेली. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांना स्वतः काढलेले चित्र भेट द्यायचे, हा तिचा एकच उद्देश होता. कानपूरहून निघालेली खुशी कशीबशी लखनऊला पोहोचली, पण ती भरकटली. लोकभवनाजवळ बसून ती रडू लागली.याचदरम्यान, हजरतगंज पोलिसांनी तिला पाहिले, धीर दिला आणि तिच्या कुटुंबीयांना संपर्क साधला. तिकडे खुशी न मिळाल्याने तिच्या वडिलांनी पोलीस ठाण्यात मिसिंग रिपोर्ट दाखल केला होता. विशेष म्हणजे, खुशी शिकलेली नसली तरी ती तिच्या वडिलांचे नाव, मोबाईल क्रमांक आणि मुख्यमंत्र्यांचे नाव लिहू शकते..शिक्षण, उपचार आणि घराची 'भेट'ही सर्व माहिती जेव्हा मुख्यमंत्र्यांपर्यंत पोहोचली, तेव्हा त्यांनी त्वरित खुशी आणि तिच्या कुटुंबीयांना निवासस्थानी बोलावण्याचे निर्देश दिले. योगी आदित्यनाथ यांनी खुशीसाठी कानपूर येथील मूक-बधिर महाविद्यालयात प्रवेश मिळवून देण्याचे आश्वासन दिले. तसेच, तिच्या अभ्यासासाठी आणि कौशल्य विकासासाठी मोबाईल आणि टॅबलेट देखील उपलब्ध करून देण्यात आले.याव्यतिरिक्त, राज्य सरकारकडून खुशीच्या कानावरील उपचारासाठी आणि कुटुंबासाठी घराची व्यवस्था करण्याचे आश्वासन देण्यात आले. या मदतीमुळे खुशीचे कुटुंब खूप आनंदी आणि भावूक झाले..या संपूर्ण घटनेचे केंद्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचे स्नेह आणि मानवीय वागणूक होते, ज्याने या सामान्य कुटुंबाला सन्मान, सुरक्षितता आणि नवी आशा दिली. सरकारने केवळ प्रशासन नव्हे, तर संवेदना आणि माणुसकीचा आधार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी दाखवून दिले.खुशीने आपल्या निरागस विश्वासाने हे सिद्ध केले की प्रेम आणि सन्मानाची भावना कोणत्याही अडथळ्यापेक्षा मोठी असते. उत्तर प्रदेशातील संवेदनशील प्रशासनाचे उदाहरण म्हणून ही कहाणी दीर्घकाळ स्मरणात राहील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.