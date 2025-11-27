देश

Khushi Gupta : योगींना भेटायचंय..! चित्र घेऊन घर सोडलेल्या मुकबाधिर मुलीला मुख्यमंत्र्यांनी दिलं मोठं गिफ्ट, ‘हृदयस्पर्शी क्षण

कानपूरची २० वर्षीय मूक-बधिर मुलगी खुशी गुप्ता आणि तिच्या कुटुंबीयांसाठी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांची भेट हा अविस्मरणीय क्षण ठरला.
