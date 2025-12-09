देश

ट्रेनमध्ये भीक मागत होती, वाईट नजरेपासून वाचवण्यासाठी घरी नेलं अन् लग्न केलं; सोशल मीडियावर फोटो व्हायरल

Viral Photo: ट्रेनमध्ये भीक मागणाऱ्या अनाथ मुलीकडे काही लोक वाईट नजरेनं बघत होते. त्यापासून वाचवण्यासाठी तरुणीला एका तरुणानं स्वत:च्या घरी नेलं आणि तिच्यासोबत लग्न केलं. दोघांचे फोटो आता व्हायरल होत आहेत.
Viral Photo

Viral Story Man Protects Begging Girl from Train Harassers Marries Her

Esakal

सूरज यादव
Updated on

Trending News: सोशल मीडियावर सध्या एका तरुण तरुणीच्या लग्नाचे फोटो प्रचंड व्हायरल होत आहेत. बिहारच्या बक्सार जिल्ह्यातल्या गोलू यादव नावाच्या तरुणाचा हा फोटो असून त्याचं कौतुक केलं जात आहे. गोलू यादवनं ट्रेनमध्ये भीक मागणाऱ्या एका अनाथ मुलीशी लग्न केल्यानं त्याच्यावर कौतुकाचा वर्षाव होत आहे. ट्रेनमधून प्रवासावेळी गोलूला तरुण अनाथ मुलगी भीक मागताना दिसली होती. तिच्याशीच त्यानं लग्न केलंय.

Loading content, please wait...
railway
video viral
viral video
viral post
Indian Railways expansion

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com