ट्रेनमध्ये भीक मागत होती, वाईट नजरेपासून वाचवण्यासाठी घरी नेलं अन् लग्न केलं; सोशल मीडियावर फोटो व्हायरल

Trending News: सोशल मीडियावर सध्या एका तरुण तरुणीच्या लग्नाचे फोटो प्रचंड व्हायरल होत आहेत. बिहारच्या बक्सार जिल्ह्यातल्या गोलू यादव नावाच्या तरुणाचा हा फोटो असून त्याचं कौतुक केलं जात आहे. गोलू यादवनं ट्रेनमध्ये भीक मागणाऱ्या एका अनाथ मुलीशी लग्न केल्यानं त्याच्यावर कौतुकाचा वर्षाव होत आहे. ट्रेनमधून प्रवासावेळी गोलूला तरुण अनाथ मुलगी भीक मागताना दिसली होती. तिच्याशीच त्यानं लग्न केलंय..गोलू यादव ट्रेनने प्रवास करत असताना त्याला एक तरुण मुलगी डब्यात भीक मागताना दिसली. तिच्याकडे काही प्रवासी वाईट नजरेने पाहत असल्याचे त्याच्या लक्षात आले. परिस्थिती पाहून गोलूला अत्यंत वाईट वाटले. मुलीची अवस्था आणि तिच्याबद्दलचे लोकांचे वागणे पाहून त्याने तिला तत्काळ मदत करण्याचा निर्णय घेतला..आईच्या जातीच्या आधारे मुलीला मिळाले SC प्रमाणपत्र; सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय.ट्रेनमध्ये भीक मागणाऱ्या अनाथ तरुणीला गोलू स्वत:च्या घरी घेऊन गेला. तिथं त्यानं आई वडिलांची भेट घालून दिली. त्यानंतर आपल्याला या तरुणीशी लग्न करायचं असल्याचं घरच्यांना सांगितलं. घरच्यांनीही गोलूला यासाठी परवानगी दिली आणि सर्वांच्या साक्षीनं गोलूने लग्न केलं..गोलूची ही कहाणी सोशल मीडियावर व्हायरल झालीय. त्यानं केलेल्या कृतीचं कौतुकही केलं जात आहे. गोलूच्या लग्नाचे फोटो व्हायरल होत आहेत. यावर युजर्सकडून उलटसुलट कमेंटही करण्यात येतायत. रेल्वेत महिलांच्या सुरक्षेवरही प्रश्न उपस्थित केले जातायत..