North India Rain Update : 'उत्तर भारतात पावसाचा जोर कायम'; भूस्खलनाच्या घटनांत पाच जणांचा मृत्यू, राजस्थानात मुसळधार

नवी दिल्ली : राजधानी दिल्लीसह उत्तर भारतातील काही राज्यांमध्ये सोमवारी पावसामुळे पुन्हा जनजीवन विस्कळित झाले. उत्तराखंड आणि हिमाचल प्रदेशमध्ये भूस्खलनाच्या विविध घटनांमध्ये पाच जणांचा मृत्यू झाला. आधीच पुराचा सामना करत असलेल्या पंजाबमधील विविध ठिकाणी सोमवारी पुन्हा मुसळधार पाऊस झाला. त्यामुळे पंजाबमधील शाळा आणि महाविद्यालये सोमवारीदेखील बंद ठेवण्यात आली. त्याचप्रमाणे राजस्थानातदेखील काही ठिकाणी मुसळधार पाऊस झाला असून, पावसाशी निगडित घटनांमध्ये दोन जणांचा मृत्यू झाला आहे. राजधानी दिल्लीमध्ये सोमवारी दुपारनंतर अनेक ठिकाणी मध्यम स्वरूपाचा पाऊस झाला. हवामान विभागाच्या वतीने दिल्लीला यलो अलर्ट देण्यात आला आहे. दिल्लीमध्ये सोमवारी किमान तापमान २३.७ अंश सेल्सिअस नोंदले गेले, जे या हंगामाच्या सरासरीपेक्षा २.८ अंशांनीकमी होते. हवामान खात्याच्या आकडेवारीनुसार दिल्लीत ऑगस्ट महिन्यात ३९९.८ मि.मी. पावसाची नोंद झाली असून, गेल्या १५ वर्षांतील आॅगस्ट महिन्यातील हा सर्वाधिक पाऊस आहे. सिमला शहराचे उपनगर जुंगा येथे रविवारी रात्री झालेल्या भूस्खलनात वीरेंद्र कुमार आणि त्यांच्या दहा वर्षांच्या मुलीचा मृत्यू झाला. तर सोमवारी पहाटे शिमल्यातील चोल गावात झालेल्या भूस्खलनामुळे एका वृद्ध महिलेचा मृत्यू झाला. दरम्यान उत्तराखंडमध्ये केदारनाथ राष्ट्रीय महामार्गावर सोनप्रयाग आणि गौरीकुंडदरम्यान सोमवारी सकाळी झालेल्या भूस्खलनात दोन जणांचा मृत्यू झाला. या दुर्घटनेत सहाजण जखमी झाले असून त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. राजस्थानची राजधानी जयपूरसह राज्यातील अनेक भागात सोमवारी पाऊस झाला. सवाईमाधोपूर आणि चितोडगड येथे वीज कोसळून दोन जणांचा मृत्यू झाला, तर सिरोही जिल्ह्यात नदीच्या पाण्यात वाढ झाल्याने आंघोळीसाठी नदीवर गेलेला एका युवक पाण्यात वाहून गेला. पुढील पाच ते सहा दिवस पूर्व राजस्थानातील अनेक भागांत मॉन्सून सक्रिय राहील आणि बहुतांश ठिकाणी मध्यम ते जोरदार पावसाची शक्यता हवामान विभागाच्या वतीने वर्तविण्यात आली आहे. तसेच काही ठिकाणी अतिवृष्टीचा इशाराही हवामान विभागाने वर्तवला आहे.