Video : उकाड्यातून दिल्लीकरांना दिलासा; मुसळधार पावसाला सुरुवात

नवी दिल्ली : राजधानी दिल्लीत आज (मंगळवार) दुपारी मुसळधार पाऊस झाला. दिल्ली आणि एनसीआरसह आसपासच्या परिसरात मुसळधार पाऊस पडला. या मुसळधार पावसामुळे उकाड्याने त्रस्त झालेल्या दिल्लीकरांना थोडासा दिलासा मिळाला आहे. दिल्लीत सकाळीच ढग आले होते. त्यानंतर दुपारनंतर पाऊस झाला.

दिल्ली, गाजियाबाद आणि नोएडासह विविध भागात मुसळधार पाऊस झाला. याबाबत हवामान विभागाने रविवारी वर्तवलेल्या अंदाजानुसार, दिल्ली आणि त्याजवळच्या राज्य असलेल्या पंजाब, हरियाणामध्ये जोरदार पाऊस येऊ शकतो. या विभागाच्या अभ्यासकांनाही पावसाबाबत अंदाज व्यक्त केला होता. हवामान विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार स्कायमेट वेदरच्या अंदाजानुसार, जुलै महिन्याच्या सुरुवातीला मान्सून सातत्याने आपली दिशा बदलत आहे. त्यामुळे दिल्ली आणि एनसीआरच्या परिसरात मुसळधार पाऊस बरसत आहे.

#WATCH Delhi: Rain lashes parts of the national capital; visuals from Prithviraj Road. pic.twitter.com/fAGkqthU7J

