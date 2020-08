उत्तर भारतात तुफान पाऊस; दिल्ली मुंबईसारखी तुंबली, ट्रॅफिकचे तीन-तेरा

नवी दिल्ली New Delhi Rain : दिल्ली आणि आसपासच्या शहरांमध्ये काल रात्रीपासून मुसळधार पाऊस सुरू आहे. हवामान खात्यानं दिलेल्या इशाऱ्यानुसार आज दिवसभर दिल्ली आणि परिसरात असाच पावसाचा जोर कायम राहण्याची शक्यता आहे. संततधार पावसामुळं दिल्लीत अनेक सखलभागांमध्ये रस्स्त्यावर पाणी साचले असून, रस्ते वाहतुकीचा खोळंबा झाला आहे.

देशभरातली इतर बातम्यांसाठी येथे क्लिक करा

कोठे आहे पाऊस?

राजधानी दिल्लीच नव्हे तर, शहराच्या आसपास असणाऱ्या (North India) गाझियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, वल्लभगड, फरिदाबाद, गुरुग्राम (Gurugram Rain), मानेसर, सोहना, सियाना, पलवल, बुलंदशहर परिसरात अतिशय मुसळधार पाऊस पडत आहे. पुढचे काही तास या शहरांमध्येही पावसाचा जोर कायम राहणार आहे. हवामान खात्यां दिलेल्या इशाऱ्यानुसार दिल्ली आणि परिसरात येत्या 25 ऑगस्टपर्यंत कमी अधिकप्रमाणात पाऊस राहणार आहे.

Heavy traffic congestion at Sarita Vihar in Delhi as the city continues to receive rainfall. pic.twitter.com/CYQnlZSqbS

— ANI (@ANI) August 20, 2020