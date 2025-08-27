देश

Heavy Rain: जम्मू विभागात पावसाचे थैमान; मृतांची संख्या नऊ वर, दोडा जिल्ह्यात भूस्खलन, वैष्णोदेवीचा मार्ग बंद

Jammu Floods: जम्मू विभागात मुसळधार पावसामुळे दहापेक्षा अधिक घरांचे नुकसान झाले असून, नऊ लोकांचा मृत्यू झाला. दोडा जिल्ह्यात भूस्खलन आणि रस्ते बंद झाले आहेत.
Heavy Rain
Heavy Rainsakal
जावेद मात्झी -सकाळ न्यूज नेटवर्क
Updated on

श्रीनगर : जम्मू-काश्‍मीरमधील दोडा जिल्ह्यात गेल्या २४ तासांपासून पडत असलेल्या मुसळधार पावसामुळे भूस्खलन, दरडी कोसळण्याच्या आणि जमीन खचण्याच्या घटना घडल्या. यात नऊ जणांचा मृत्यू झाला असून दहापेक्षा जास्त घरांचे नुकसान झाले. राष्ट्रीय महामार्गासह अनेक रस्ते बंद झाले आहेत, अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी मंगळवारी दिली.

Loading content, please wait...
Heavy Rain India
Flooding in Jammu and Kashmir
landslides in Doda district
Vaishno Devi pilgrimage suspended

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com