Heavy Rain: जम्मू विभागात पावसाचे थैमान; मृतांची संख्या नऊ वर, दोडा जिल्ह्यात भूस्खलन, वैष्णोदेवीचा मार्ग बंद

श्रीनगर : जम्मू-काश्मीरमधील दोडा जिल्ह्यात गेल्या २४ तासांपासून पडत असलेल्या मुसळधार पावसामुळे भूस्खलन, दरडी कोसळण्याच्या आणि जमीन खचण्याच्या घटना घडल्या. यात नऊ जणांचा मृत्यू झाला असून दहापेक्षा जास्त घरांचे नुकसान झाले. राष्ट्रीय महामार्गासह अनेक रस्ते बंद झाले आहेत, अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी मंगळवारी दिली..''घर कोसळल्याने आणि सततच्या पावसामुळे आलेल्या पुरात एकूण नऊ जणांचा मृत्यू झाला आहे. दोडा जिल्ह्यातील अनेक भागांत निवासस्थाने आणि अन्य मालमत्तांचे मोठे नुकसान झाले. जिल्हा प्रशासन दक्ष असून बचाव आणि मदत कार्य सुरू आहे,'' असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. जम्मू विभागातील बहुतेक भागात अधूनमधून पाऊस पडत असल्याने रहिवाशांनी विशेषतः सखल आणि डोंगराळ भागातील लोकांनी सावधगिरी बाळगण्याचे आवाहन केले आहे..काश्मीर खोऱ्यात आज सकाळपासून मुसळधार पाऊस पडत आहे. मुसळधार पावसामुळे जीवित आणि मालमत्तेला धोका निर्माण झाला आहे. पाऊस आणि पुरामुळे अनेक महत्त्वाचे संपर्क तुटले आहेत. त्यामुळे संपूर्ण जम्मू प्रदेशात दक्षतेचा इशारा देण्यात आला आहे. पाऊस आणि पुरामुळे अनेक ठिकाणचे संपर्क तुटले आहेत. मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला यांनी आज जम्मूमध्ये संततधार पावसानंतर पूर नियंत्रण उपायांचा आढावा घेतला..मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चस्तरीय बैठक आज झाली. त्यात अधिकाऱ्यांना दक्ष राहण्याचे आणि कोणत्याही आपत्कालीन परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्याचे निर्देश अब्दुल्ला यांनी दिले आहेत. जम्मू प्रांतातील परिस्थिती खूप गंभीर आहे. आपत्कालीन कामे आणि इतर तातडीच्या कामांसाठी अतिरिक्त निधी मंजूर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत, असे 'एक्स'वरील पोस्टमध्ये त्यांनी म्हटले आहे..जम्मूतील तावी पूल एक भाग बंद वाहतुकीसाठी बंद करण्यात आला आहे. सखल आणि पूरग्रस्त भागात लोकांना सावधगिरी बाळगण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. पूरस्थितीवर सतत लक्ष ठेवले जात आहे, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.श्रीनगर -जम्मू महामार्गावर नाकाबंदी करण्यात आली आहे. जमीन खचल्याने आणि चिखलामुळे कोसळल्याने रस्ता बंद आहे..तावी धोक्याच्या पातळीवरदरम्यान, जम्मू प्रदेशातील अनेक भागात नद्या आणि नाले वाहत असल्याने पूरस्थितीचा इशारा देण्यात आला आहे. जम्मू शहरातून वाहणारी तावी नदीने उधमपूरमध्ये धोक्याची पातळी ओलांडली आहे. जम्मूमध्येही तावी नदी धोक्याची पातळी ओलांडण्याची शक्यता आहे, असा इशारा 'काश्मीर वेदर' या स्थानिक निरीक्षण संस्थने दिला आहे. अधिकारी परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत आणि संवेदनशील भागातील रहिवाशांना सावध राहण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. मुसळधार पावसामुळे जम्मू विभागातील शाळा आणि शैक्षणिक संस्था उद्या (ता. २७) बंद राहतील..बेताब व्हॅलीत पाणीपहलगाममधील प्रसिद्ध बेताब व्हॅलीतील शेषनाग तलावाने पूर पातळी ओलांडली आहे. ही आतापर्यंतची उच्चांकी पातळी आहे. त्यामुळे अधिकाऱ्यांनी सुरक्षेसाठी सूचना दिल्या आहेत. तलावातील पाण्याची पातळी ६.०२ फुटांपर्यंत वाढली आहे. तिने ५.०९ फुटाची पूर रेषा ओलांडली आहे. यापूर्वी पाण्याने ५.६८ फुटाची पातळी गाठली होती. हा उच्चांक मागे टाकत आहे पाणी ६.०२ फुटावर पोहचले आहे..त्यामुळे पहलगाम परिसरातील रहिवासी, पर्यटक आणि ट्रेकरना परिस्थिती सामान्य होईपर्यंत सावधगिरी बाळगण्याचे आणि नद्या, नाले आणि सखल भागांपासून दूर राहण्याचे आवाहन अधिकाऱ्यांनी केले आहे. शेषनाग आणि त्याच्या पाणलोट क्षेत्रात ढगफुटी किंवा मुसळधार पाऊस झाल्याने तलावातील पाणी अचानक आणि मोठ्या प्रमाणात वाढल्याची शक्यता अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली. मात्र नेमके कारण शोधण्यासाठी आणि अनुचित घटना टाळण्यासाठी अधिकारी परिस्थितीची पाहणी करीत आहेत. मूल्यांकन करत आहेत..Vasmat News : गस्तीवरील महसुल पथकावर वाळू माफियांचा जिवघेणा हल्ला; तलाठी गंभीर जखमी.वैष्णोदेवी दर्शन बंदजम्मू, कटरा येथे सोमवारी रात्रीपासून सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे वैष्णोदेवी मंदिराची यात्रा थांबविण्यात आली आहे. वैष्णोदेवी मंदिराकडे जाणारा हिमकोटी मार्ग बंद झाल्याने सुरक्षेच्या कारणास्तव संपूर्ण यात्रा स्थगित करण्यास आली, असे श्री माता वैष्णोदेवी देवस्थान मंडळाच्या (एसएमव्हीडीएसबी) अधिकाऱ्यांनी सांगितले. ''भाविकांच्या सुरक्षेला आमच्यासाठी प्रथम प्राधान्य आहे. परिस्थिती सामान्य झाल्यानंतर यात्रा पुन्हा सुरू केली जाईल, असे देवस्थानच्या प्रवक्त्याने सांगितले.