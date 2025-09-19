Uttarakhand Flood: उत्तराखंडमध्ये पुन्हा पुराचे संकट; भूस्खलनामुळे घरे जमीनदोस्त, चमोली जिल्ह्यात १४ जण ढिगाऱ्याखाली

गोपेश्वर (उत्तराखंड) : उत्तराखंडमध्ये गेल्या काही दिवसांपासून ढगफुटी व अति मुसळधार पावसाचे सत्र सुरूच आहे. चमोली जिल्ह्यातील चार गावांमध्ये गुरुवारी मुसळधार पावसामुळे भूस्खलन आणि पुरामुळे ३० हून अधिक घरे जमीनदोस्त झाली. यात चौदा जण ढिगाऱ्याखाली अडकले आणि २० जण जखमी झाले आहेत..ही चारही गावे नंदनगर भागात आहेत. जमीन खचण्याच्या संकटाला तोंड देत असलेला हा भाग आणखी धोक्यात आला आहे. कुंटारी लगाफली, कुंटारी लगसरपानी, सेरा आणि धुर्मा या गावांवर हे संकट आल्याचे उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्करसिंह धामी यांनी परिस्थितीचा आढावा घेतल्यानंतर पत्रकारांना दिली. .जम्मू-काश्मीरमध्ये पावसाचा कहर; ढगफुटीत घर कोसळून एकाच कुटुंबातील 7 जणांचा मृत्यू, मृतदेह बाहेर काढण्यासाठी लागला चार तासांचा वेळ.ते म्हणाले , ‘‘मुसळधार पावसामुळे या चार गावांत ३३ घरे, अनेक दुकाने आणि गोठे ढिगाऱ्याखाली दबले. यात १४ जण बेपत्ता झाले असून सुमारे २० जण जखमी झाले आहेत. पावसाशी संबंधित घटनांचा फटका २०० हून अधिक लोकांना बसला आहे. राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दल (एनडीआरएफ) आणि राज्य आपत्ती प्रतिसाद दलाची (एसडीआरएफ) पथके पूरग्रस्त भागात पोहोचली आहेत आणि शोध आणि बचाव कार्य सुरू आहे.’’.डोक्याला दुखापत झालेल्या एका मुलासह गंभीर जखमी झालेल्यांना ‘एअरलिफ्ट’ करून ऋषिकेश येथील एम्स रुग्णालयामध्ये नेण्यात येत आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. मोख खोऱ्यात मुसळधार पावसामुळे मोक्ष नदीला पूर आला आहे. यामुळे धुर्मापासून सेरापर्यंतच्या परिसरात जमीन खचली खचल्याने अनेक सहा घरांसह अनेक इमारतींचे नुकसान झाले, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले..Heavy Rain: जम्मू विभागात पावसाचे थैमान; मृतांची संख्या नऊ वर, दोडा जिल्ह्यात भूस्खलन, वैष्णोदेवीचा मार्ग बंद.‘पायाभूत सुविधा तत्काळ सुरू करा’धामी यांनी डेहराडूनमधील राज्य आपत्कालीन राज्य कार्य संचालन केंद्रात व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे चमोली जिल्हा दंडाधिकारी संदीप तिवारी यांच्याशी चर्चा करून नंदनगरमधील परिस्थितीचा आढावा घेतला. पूरग्रस्त भागात मदत आणि बचाव कार्याला गती देण्याचे आणि त्या भागांतील रस्ते, पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा, वीज आणि दळणवळण सेवा तत्काळ सुरू करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले. तसेच त्यांच्या साठी निवारा, अन्न, स्वच्छ पिण्याचे पाणी आणि आवश्यक सोयी-सुविधांची पुरेशी व्यवस्था करावी, पुरेशा संख्येने डॉक्टर व औषधे उपलब्ध करून द्यावीत, अशा सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.