Heavy Rain: देशभरात मुसळधार पाऊस; २४ तासांत १२ जणांचा मृत्यू, अनेक ठिकाणी पूर

नवी दिल्ली : गेल्या २४ तासांमध्ये जम्मू-काश्मीर, उत्तराखंड, तमिळनाडूसह देशाच्या विविध भागांत जोरदार पावसामुळे झालेल्या घटनांमध्ये किमान १२ लोकांचा मृत्यू झाला आणि अनेक जण जखमी झाले आहेत. .शनिवारी (ता. २४) पावसामुळे झारखंडमध्ये पाच लोकांचा मृत्यू झाला. जम्मू-काश्मीर आणि राजस्थानमध्ये प्रत्येकी दोन व्यक्तींचा मृत्यू झाला. तमिळनाडूमध्ये एका व्यक्तीचा विजेचा धक्का लागून मृत्यू झाला आणि उत्तराखंडमध्ये एक महिला मृत्यूमुखी पडली आहे. हिमाचल प्रदेशातही एका महिलेचा मृत्यू झाला आहे..जम्मू-काश्मीरमधील बहुतेक भागात शनिवारी रात्रभर आणि रविवारी (ता. २४) सकाळी जोरदार पाऊस झाल्याने अनेक भागांत पूरस्थिती निर्माण झाली आहे. जम्मू-पठाणकोट राष्ट्रीय महामार्गावरील एका महत्त्वाच्या पुलाचे मोठे नुकसान झाल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. रियासी व कथुआ येथे दोन वेगवेगळ्या घटनांत दोघांचा मृत्यू झाला..रविवारी सकाळी ८.३० पर्यंतच्या गेल्या २४ तासांमध्ये जम्मूमध्ये १९०.४ मिमी पावसाची नोंद झाली असून, तो या शतकातील दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वाधिक पाऊस आहे, असे सांगण्यात आले. हवामान विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी २७ ऑगस्टपर्यंत ढगफुटी, अचानक येणारा पूर आणि भूस्खलन यांची शक्यता व्यक्त केली असून, नागरिकांनी सावध राहावे, असा सल्ला दिला आहे..जम्मू येथे हॉस्टेल कॉम्प्लेक्सचा तळमजला पुराच्या पाण्याखाली आल्यानंतर राज्य आपत्ती निवारण दलाने संयुक्त पथके पाठवून आयआयआयएमच्या ४५ विद्यार्थ्यांना सुरक्षितस्थळी स्थानावर हलवले. ओव्हरफ्लो झालेल्या कालव्यातून मोठ्या प्रमाणावर पाणी हॉस्टेल इमारतीमध्ये शिरले होते. तेथे पाण्याची पातळी सात फुटांपेक्षा जास्त होती. पाच तास बचाव पथकाने अडकलेल्या विद्यार्थ्यांची सुटका केली. जम्मू शहरातील सामान्य जीवन या जोरदार पावसामुळे बाधित झाले आहे. यामुळे नद्या आणि नाले दुथडीभरून वाहत आहेत. असून, अनेक ठिकाणी रस्ते आणि घरे पाण्याखाली गेली आहेत. जानीपूर, रूपनगर, तलाब तिल्लू, ज्युवेल चौक, न्यू प्लॉट आणि संजयनगर येथे पूरस्थिती आहे..तावी पूलाजवळील एका मंदिरालगतच्या रस्त्याचा एक भाग कोसळला आहे, तर जम्मू बस स्टँडच्या बाहेर पडण्याच्या गेटजवळही पावसाने मोठे नुकसान झाले आहे. पुराचे पाणी घरांमध्ये शिरले आहे. जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला यांनी सर्व संबंधित विभागांना पावसाच्या पार्श्वभूमीवर अॅलर्टवर राहण्याचे निर्देश दिले आहेत. मध्यम ते जोरदार पावसाच्या अंदाजानंतर लोकांना सावध राहण्याचा सल्लाही मुख्यमंत्र्यांनी दिला असून, परिस्थितीवर मी स्वतः लक्ष ठेवून आहे,असे म्हटले आहे..झारखंडमध्ये जोरदार पाऊसरांची : झारखंडच्या विविध भागांमध्ये जोरदार पाऊस पडत असून, मंगळवार सकाळपर्यंत (ता. २६) अनेक जिल्ह्यांमध्ये पाऊस पडण्याची शक्यता भारतीय हवामान विभागाने व्यक्त केली आहे. राज्यातील बहुतांश भागांमध्ये गेल्या दोन दिवसांपासून मध्यम ते जोरदार पाऊस पडल्यामुळे जनजीवन विस्कळित आले आहे. रस्ते पाण्याखाली गेले असून, घर, पूल यांचे नुकसान झाले आहे. अनेक ठिकाणी झाडे उन्मळून पडली असून, रस्ते वाहतुकीसाठी बंद झाले आहेत. पालमू, गढवा, चतरा, लातेहार, लोहरदगा, बोकारो, गुमला, सिमडेगा, खुंटी, रांची, रामगढ, हजारीबाग, कोडरमा, धनबाद आणि गिरीडीह या जिल्ह्यांमध्ये जोरदार पाऊस पडण्याची शक्यता आहे..४०० रस्ते बंदसिमला ः हिमाचल प्रदेशात मध्यम ते मुसळधार पावसामुळे ४०० रस्ते वाहतुकीसाठी बंद झाले, यात दोन राष्ट्रीय महामार्गांचा समावेश आहे. मंडी जिल्ह्यात २२१ व लगतच्या कुलू जिल्ह्यात १०२ रस्ते बंद आहेत. राज्यात २०८ ट्रान्सफॉर्मर आणि ५१ पाणी पुरवठा योजनांमध्येही व्यत्यय आला आहे. हवामान विभागाने राज्यातील सात जिल्ह्यांना ३० तारखेपर्यंत मुसळधार पावसाचा 'यलो अलर्ट' दिला आहे..Pune Rain Alert : घाटमाथ्यावर जोरदार पावसाची शक्यता, हवामान विभागाचा 'येलो अलर्ट'.राजस्थानात मदतीसाठी हेलिकॉप्टरकोटा : राजस्थानमधील कोटा आणि बुंदी भागात जोरदार पाऊस सुरू असून, अनेक भागांमध्ये पूरस्थिती निर्माण झाली आहे. नागरिकांना मदत करण्यासाठी एमआय-१७ हेलिकॉप्टर तैनात करण्यात आले आहे. मदतीसाठी हवाई दलालाही सज्ज राहण्यास सांगण्यात आले आहे. शनिवारी रात्री राजस्थानच्या अनेक भागांमध्ये मुसळधार पाऊस पडल्यामुळे जनजीवन ठप्प झाले आहे. यामुळे शेकडो नागरिकांचे स्थलांतर करण्यात आले असून, पूर्व राजस्थानमध्ये सर्वांत जास्त पाऊस झाला आहे. सुलतानपूर शहरात खोलीचे छत अंगावर कोसळल्याने ३० वर्षीय महिलेचा मृत्यू झाला आहे. रस्ते आणि रेल्वेरुळांवर पाणी असून, अनेक गावे पाण्याखाली आहेत. कोटा, बुंदी, सवाई माधोपूर आणि टोंक या भागांमध्ये परिस्थिती बिकट असून, या भागांत आणखी पावसाची शक्यता आहे..