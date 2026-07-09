India Heavy Rain: देशभरात पावसाचा जोर; जनजीवन विस्कळित; सुरतमध्ये ८५ वर्षांचा विक्रम मोडीत, दिल्ली-जयपूर महामार्ग खचला

नवी दिल्ली: देशभर पावसाचा जोर कायम असून उत्तर, मध्य, पश्चिम आणि दक्षिण भारतात मुसळधार पावसाने जनजीवन विस्कळित झाले आहे. जम्मू-काश्मीर, केरळ, मध्य प्रदेश, दिल्लीसह अनेक राज्यांत पूर, भूस्खलन, पाणी साचणे आणि वाहतूक विस्कळित होण्याच्या घटना घडल्या..Woman Success Story: ३३ गुंठ्यात फुलली यशाची बाग! दरमहा २०-२५ हजारांचा निव्वळ नफा; वडगाव आनंदच्या महिला शेतकऱ्यांची शेती ठरली इतरांसाठी प्रेरणादायी...दिल्लीत वाहतूक थंडावलीराजधानी दिल्लीत आज झालेल्या मुसळधार पावसामुळे अनेक भागांत पाणी साचले असून जनजीवन विस्कळित झाले. अनेक प्रमुख मार्गांवरील वाहतूक संथ झाली होती. मुसळधार पावसामुळे दिल्ली-जयपूर राष्ट्रीय महामार्ग (एनएच-४८) खचल्याने सुमारे दहा किलोमीटरपर्यंत वाहनांच्या रांगा लागल्या. एका शाळेची बसही नाल्यात अडकली होती. गुरुग्राममधील अनेक भागांत दोन फुटांपर्यंत पाणी साचले. परिस्थिती लक्षात घेऊन कंपन्यांनी पुढील काही दिवस कर्मचाऱ्यांना ‘वर्क फ्रॉम होम’ची सुविधा देण्याचे आवाहन पोलिसांनी केले आहे..बंगालमध्ये अतिमुसळधारकोलकता ः उत्तर बंगालातील उपहिमालयीन जिल्ह्यांमध्ये पुढील दोन दिवस अतिमुसळधार पावसाचा, तर त्यानंतर १३ जुलैपर्यंत मुसळधार पावसाचा इशारा ‘आयएमडी’ने दिला आहे. त्यामुळे डोंगराळ भागात भूस्खलन, तर मैदानी भागातील सखल क्षेत्रांत पाणी साचण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. दार्जिलिंग, कालिम्पाँग, अलीपूरद्वार, जलपायगुडी आणि कुचबिहार या जिल्ह्यांत उद्या सकाळपर्यंत मुसळधार ते अतिमुसळधार पाऊस पडण्याचा अंदाज आहे..सुरतमध्ये १९ इंच पाऊसअहमदाबाद ः सुरतमध्ये गेल्या ३६ तासांत ११ ते १९ इंच पावसाची नोंद झाली. यामुळे ८५ वर्षांपूर्वीचा विक्रम मोडीत निघाला. जुलै १९४१ मध्ये १८ इंच पावसाची नोंद झाली होती. मुसळधार पावसामुळे शहरात पूरस्थिती निर्माण झाली. वीज पडून, झाडे कोसळून आणि विजेचा धक्का लागून नऊ जणांचा मृत्यू झाला. प्रशासनाने आतापर्यंत तीन हजार ४०० नागरिकांना सुरक्षित स्थळी हलविले आहे..Nagpur Pune Vande Bharat: प्रवाशांसाठी खुशखबर! नागपूर–पुणे वंदे भारत एक्स्प्रेसला मिळणार नवीन १६/२० डब्यांचा रेक; विदर्भ–पश्चिम महाराष्ट्र प्रवास होणार सोयीचा.अन्य राज्यांत परिणामअरुणाचल प्रदेशात पूर आणि भूस्खलनामुळे चार जणांचा मृत्यू तर २१ जण जखमी.कर्नाटकातील बेळगाव आणि शिवमोगात शाळा बंदउत्तराखंडमधील सततच्या पावसामुळे केदारनाथ यात्रेचा वेग मंदावलाराजस्थानातील डुंगरपूर, अजमेर, बांसवाडा, बूंदीसहअनेक जिल्ह्यांत मंगळवारी (ता.७) एक ते तीन इंच पावसाची नोंददिल्लीत इमारत कोसळली .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.