Heavy Rain: राजस्थान, हिमाचलमध्ये पावसाचा जोर; मुसळधार पावसाचा अंदाज, शाळा बंद ठेवण्याचे आदेश

Flood Situation: राजस्थान आणि हिमाचलमध्ये मुसळधार पावसाने हाहाकार माजवला असून अनेक जिल्ह्यांत पूरस्थिती निर्माण झाली आहे. सुरक्षिततेसाठी जयपूरसह अनेक भागांत शाळा बंद ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत.
जयपूर : राजस्थानामध्ये जोरदार पाऊस सुरूच असून, मंगळवारी (ता. २६) राज्याच्या विविध भागांत मुसळधार ते अतिमुसळधार पावसाचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. सुरक्षिततेची खबरदारी म्हणून जयपूरसह इतर जिल्ह्यातील शाळा बंद ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. शिवाय हिमाचल प्रदेशातही पावसाचा अंदाज असून राजधानी नवी दिल्लीत पावसाने हजेरी लावली.

