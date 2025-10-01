Hema Malini: चेंगराचेंगरीची घटना अनैसर्गिक; हेमा मालिनी यांच्या अध्यक्षतेखालील शिष्टमंडळाचा आरोप

करूर (तमिळनाडू) : ‘‘करूर येथील सभेदरम्यान वीज खंडित होणे आणि अरुंद मैदान उपलब्ध करून देणे हे संशयास्पद असून नैसर्गिक नाही,’’ असा आरोप भाजप खासदार हेमा मालिनी यांनी मंगळवारी केला..खासदार हेमा मालिनी यांच्या नेतृत्वाखालील आठ सदस्यीय राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या खासदारांचे शिष्टमंडळ मंगळवारी दुपारी करूर येथे दाखल झाले. २७ सप्टेंबर रोजी झालेल्या चेंगराचेंगरी प्रकरणी तेथील परिस्थितीची माहिती घेण्यासाठी हा दौरा आयोजित करण्यात आला आहे..सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या शिष्टमंडळाने करूरमधील वेलुसामीपुरम येथे ज्याठीकाणी चेंगराचेंगरी झाली त्या ठिकाणाला भेट दिली. २७ सप्टेंबर रोजी झालेल्या चेंगराचेंगरीमध्ये ४१ जणांचा मृत्यू झाला आणि जवळपास ६० जण जखमी झाले आहेत..या दौऱ्यादरम्यान माध्यमांशी बोलताना खासदार हेमा मालिनी म्हणाल्या, ‘‘राजकीय सभा योग्य नियोजनासह आणि सुरक्षेचा पुरेसा आढावा घेऊन होणे अपेक्षित आहे. प्रशासनाने ती जबाबदारी पार पाडली नाही, चेंगराचेंगरीदरम्यान लोक गटारात कोसळले, एकमेकांवर पडले आणि यातून अनेकांचा मृत्यू झाला. सभेदरम्यान अचानक वीज गेली आणि कोणी तरी चपला फेकल्या. हेदेखील अत्यंत संशयास्पद आहे.’’ ‘‘अशा घटना ऐकिवातही येत नाहीत. याची जबाबदारी कोणाची प्रशासनाची की आयोजकांची?’’ असा सवाल हेमामालिनी यांनी केला..Latest Marathi News Live Update : देश-विदेशासह राज्यात दिवसभरात काय घडलं? वाचा एका क्लिकवर.काँग्रेसचे शिष्टमंडळही दाखलकाँग्रेसचे सरचिटणीस के. सी. वेणुगोपाल यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळानेही करूर येथील रुग्णालयात जखमींची विचारपूस केली. ‘‘या दुर्घटनेत आप्तेष्ट गमावलेल्या सर्वांच्या पाठीशी काँग्रेस पक्ष उभा आहे,’’ असे वेणुगोपाल म्हणाले. त्याचप्रमाणे काँग्रेसने मृतांच्या कुटुंबांना १ कोटी २५ लाख रुपयांची मदत देऊ केल्याचेही पक्षाच्या वतीने सांगण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.