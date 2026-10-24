Hema Malini Video: गंगा अवतरणापासून कृष्णलीलेपर्यंतचा प्रवास; हेमा मालिनींच्या नृत्यनाटिकेतून नदी प्रदूषणावर भाष्य

उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषदेच्या वतीने आयोजित ‘ब्रजरज उत्सव २०२६’चा शुभारंभ वृंदावन येथील स्वामी हरिदास प्रेक्षागृहात उत्साहात झाला. या महोत्सवातील प्रमुख आकर्षण ठरलेल्या ज्येष्ठ अभिनेत्री आणि खासदार पद्मश्री हेमा मालिनी यांच्या ‘गंगा अवतरण’ या नृत्यनाटिकेने उपस्थितांची मने जिंकली. गंगेचे पृथ्वीवर अवतरण, विविध युगांतील पौराणिक प्रसंग, श्रीकृष्णलीला आणि नद्यांच्या प्रदूषणाची समस्या अशा विविध विषयांचे प्रभावी सादरीकरण या नृत्यनाटिकेत करण्यात आले..उत्तर प्रदेशचे कॅबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण आणि राज्यसभा खासदार तेजवीर सिंह यांच्या हस्ते दीपप्रज्वलन करून उत्सवाचे उद्घाटन करण्यात आले. यावेळी संत बलराम दास महाराज, संत गोविंदानंद तीर्थ, डॉ. आदित्यानंद महाराज, महंत सुंदर दास महाराज, आमदार पूरन प्रकाश आणि आग्रा रेल्वे मंडळाचे विभागीय रेल्वे व्यवस्थापक गगन गोयल यांच्यासह अनेक मान्यवर आणि ब्रजवासी उपस्थित होते.हेमा मालिनी यांचे ‘गंगा अवतरण’ सादरीकरणया नृत्यनाटिकेत हेमा मालिनी यांनी गंगा मातेची भूमिका साकारली. नृत्य आणि अभिनयाच्या माध्यमातून गंगेचे पृथ्वीवरील अवतरण तसेच सत्ययुगापासून कलियुगापर्यंतचा प्रवास उलगडण्यात आला. पौराणिक कथांचे आणि भारतीय सांस्कृतिक परंपरेचे दर्शन घडवणाऱ्या या सादरीकरणाला उपस्थितांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला.नृत्यनाटिकेत द्वापर युगातील श्रीकृष्णाच्या विविध लीलांचेही चित्रण करण्यात आले. श्रीकृष्णाचा जन्म, यमुना तीरावरील बाललीला, महाभारतातील प्रसंग आणि कुरुक्षेत्रावर श्रीकृष्णाने अर्जुनाला दिलेला भगवद्गीतेचा संदेश अशा प्रसंगांचा यात समावेश होता..नद्यांच्या प्रदूषणावरून जनजागृतीपौराणिक कथांसोबतच नद्यांच्या सध्याच्या स्थितीवरही नृत्यनाटिकेत भाष्य करण्यात आले. भारतीय संस्कृतीत जीवनदायिनी मानल्या जाणाऱ्या गंगा आणि यमुना नद्यांना वाढत्या प्रदूषणाचा आणि मानवी निष्काळजीपणाचा सामना करावा लागत आहे. या समस्येकडे लक्ष वेधत नद्यांची स्वच्छता आणि संवर्धन करण्याचा संदेश सादरीकरणातून देण्यात आला..धार्मिक आणि सांस्कृतिक परंपरेची सांगड सामाजिक प्रबोधनाशी घालणारा हा नृत्याविष्कार उत्सवातील महत्त्वाचा भाग ठरला.मथुरेत २४ ऑक्टोबरपासून पुढील सांस्कृतिक कार्यक्रमवृंदावनातील कार्यक्रमानंतर ‘ब्रजरज उत्सव २०२६’अंतर्गत मथुरेतील धौलीप्याऊ येथील रेल्वे मैदानावर २४ ऑक्टोबरपासून पुढील सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले आहेत. या कार्यक्रमांमध्ये गायिका वंदनाश्री आणि कलाकार ईशान मिश्रा यांची सादरीकरणे होणार आहेत.ब्रज प्रदेशातील धार्मिक, सांस्कृतिक आणि कलात्मक परंपरांना व्यासपीठ उपलब्ध करून देणे, हा या महोत्सवाचा प्रमुख उद्देश आहे. हेमा मालिनी यांच्या ‘गंगा अवतरण’ नृत्यनाटिकेने उत्सवाची सुरुवात सांस्कृतिक वैभव आणि पर्यावरण संवर्धनाच्या संदेशासह झाली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.