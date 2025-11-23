Judicial Security Crisis : जर न्यायाधीशच सुरक्षित नसतील तर... हायकोर्टाच्या चीफ जस्टिसचा कडक सवाल, राज्य सरकारला मागितले उत्तर!

जबलपूर : मध्य प्रदेशातील कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये कार्यरत न्यायाधीशांवर होणारे हल्ले आणि धमकीच्या घटनांमुळे जबलपूर उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. मुख्य न्यायमूर्ती संजीव सचदेवा आणि न्यायमूर्ती विनय सराफ यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीत राज्य सरकारला याबाबत स्पष्ट उत्तर देण्याचा आदेश दिला. “न्यायाधीशच जर सुरक्षित नसतील, तर सामान्य जनता कशी सुरक्षित राहील आणि न्यायव्यवस्था कशी कार्यरत राहील?” असा सवाल खंडपीठाने उपस्थित केला..न्यायाधीशांवर झालेले पाच गंभीर हल्लेन्यायालयाने सरकारने यापूर्वी सादर केलेल्या अहवालावर असमाधान व्यक्त करत नव्याने अद्ययावत स्थिती अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले. गेल्या नऊ वर्षांत (२०१६ ते २०२५) राज्यात न्यायाधीशांवर झालेल्या पाच गंभीर हल्ले आणि धमकीच्या घटनांची दखल न्यायालयाने घेतली. मंदसौर, ग्वाल्हेर, रेवा, अनुप्पूर आणि इंदूर येथे अशा घटना घडल्या. यापैकी एका प्रकरणात तत्कालीन पोलीस ठाण्याच्या प्रभारी अधिकाऱ्याला निलंबित करण्यात आले होते, तर चार आरोपींना अटक झाली होती..दोन न्यायाधीशांच्या निवासस्थानी चोरीखंडपीठाने नमूद केले की, अलिकडच्या काळात दोन न्यायाधीशांच्या निवासस्थानी चोरी झाली, दोन घरांमध्ये घरफोडीचा प्रयत्न झाला, तर एका जिल्हा न्यायाधीशावर थेट हल्ला झाला. “या सर्व घटनांवरून राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था पूर्णपणे कोलमडल्याचे दिसते,” असे निरीक्षण मुख्य न्यायमूर्ती संजीव सचदेवा यांनी नोंदवले. न्यायाधीशांना स्वतःच्या सुरक्षेसाठी विनवणी करावी लागते, ही बाब अत्यंत गंभीर असल्याचे मत न्यायालयाने व्यक्त केले..बालाघाटमध्ये न्यायाधीशांवर हल्लाहे प्रकरण प्रथम २३ जुलै २०१६ रोजी मंदसौर येथे एका न्यायाधीशावर झालेल्या हल्ल्यामुळे समोर आले होते. त्या वेळी तत्कालीन कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ती राजेंद्र मेनन यांनी स्वतःहून जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर बालाघाटमध्ये न्यायाधीशांवर हल्ला, भोपाळ गॅस प्राधिकरणाच्या पीठासीन अधिकाऱ्यांवर अॅसिड हल्ला अशा घटना घडल्या. या पार्श्वभूमीवर न्यायिक अधिकाऱ्यांच्या बाबत सातत्याने प्रश्न उपस्थित होत आहेत..CJI BR Gavai यांचा सर्वात मोठा निकाल! विदेशात झाली होती चर्चा... निवृत्तिपूर्वी मोठा खुलासा!.सरकारतर्फे उपस्थित असलेले उपमहाधिवक्ता स्वप्नील गांगुली यांनी न्यायालयाला माहिती दिली की, राज्यातील सर्व ५२ जिल्हा सत्र न्यायालयांच्या परिसरात सीमा भिंत बांधण्यात आली असून, कडक सुरक्षा यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात आली आहे. जिल्हास्तरीय देखरेख समित्यांच्या शिफारशींनुसार सुरक्षा व्यवस्था अधिक सक्षम करण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले..गांभीर्याने पावले उचलण्याचे निर्देशन्यायालयाने सरकारच्या या उपाययोजनांवर समाधान मानले नाही आणि ठोस परिणाम दिसेपर्यंत या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ४ डिसेंबर २०२५ रोजी निश्चित केली. न्यायाधीशांची सुरक्षितता ही सरकारची प्राथमिक जबाबदारी असल्याचे पुन्हा एकदा स्पष्ट करताना खंडपीठाने राज्य सरकारला याबाबत गांभीर्याने पावले उचलण्याचे निर्देश दिले..CJI BR Gavai यांच्या कार्यकाळात सर्वोच्च न्यायालयात १० दलित न्यायाधीशांची नियुक्ती, ओबीसी कीती?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.