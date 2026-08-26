Asaduddin Owaisi: आमचा धर्म ठरवणारे न्यायाधीश कोण?; हिजाबच्या निर्णयावर ओवैसी आक्रमक , उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर टीका

Allahabad High Court decision: अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने शाळेच्या गणवेशासोबत हिजाब घालण्याची परवानगी मागणाऱ्या मुस्लिम विद्यार्थिनीची याचिका फेटाळल्यानंतर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीनचे (AIMIM) प्रमुख आणि हैदराबादचे खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांनी या निर्णयावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. हा निर्णय इस्लामवरील हल्ला असून, एखाद्या धर्मात कोणती प्रथा अनिवार्य आहे किंवा नाही, हे ठरवण्याचा अधिकार न्यायशास्त्राला नसल्याचे ओवैसी यांनी म्हटले..ओवैसी यांनी निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना धार्मिक स्वातंत्र्याचा मुद्दा उपस्थित केला. “हा आमचा धर्म आहे आणि आमच्यासाठी काय अनिवार्य आहे हे आम्ही ठरवू. हे ठरवणारे न्यायाधीश कोण? हा आमच्या धार्मिक स्वातंत्र्यावर थेट हल्ला आहे,” असे त्यांनी म्हटले..संविधानातील अधिकारांचा दाखलाओवैसी यांच्या मते, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा आदेश संविधानाच्या कलम १९ मधील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि कलम २५ मधील धार्मिक स्वातंत्र्याच्या मूलभूत भावनेशी विसंगत आहे. अत्यावश्यक धार्मिक प्रथांशी संबंधित प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात आधीच प्रलंबित असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.सर्वोच्च न्यायालयात शबरीमला प्रकरणाचा विचार नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडून सुरू असताना, अशा परिस्थितीत उच्च न्यायालयाने या विषयावर भाष्य करणे टाळायला हवे होते, असे ओवैसी यांनी म्हटले..J&K High Court Bench: लडाखमध्ये जम्मू-काश्मीर हायकोर्टची बेंच स्थापन होणार! केंद्र सरकारचा महत्त्वाचा निर्णय, नागरिकांना मोठा दिलासा .मुस्लिम मुलींच्या शिक्षणाचा मुद्दाहिजाबसंदर्भातील अशा निर्णयांचा मुस्लिम मुलींच्या शिक्षणावर परिणाम होण्याची शक्यता असल्याची चिंता ओवैसी यांनी व्यक्त केली. उत्तर प्रदेशात माध्यमिक शिक्षणातील मुस्लिम मुलींच्या नावनोंदणीचा दर आधीच सर्वात कमी असल्याचे त्यांनी सांगितले.हिजाब घालणे हा संबंधित मुलीच्या निवडीचा आणि गोपनीयतेचा विषय असल्याचेही ओवैसी यांनी स्पष्ट केले. “तिने हिजाब डोक्यावर घातला आहे, मनावर नाही. समानतेचा अर्थ सर्वांवर सारखेच नियम लादणे असा होत नाही,” असे ते म्हणाले..नेमका काय होता उच्च न्यायालयाचा निर्णय?प्रयागराजमधील एका खासगी शाळेतील इयत्ता ११वीच्या विद्यार्थिनीने ही याचिका दाखल केली होती. ती विद्यार्थिनी इयत्ता दहावीपर्यंत शाळेच्या गणवेशासोबत हिजाब घालत होती. मात्र, अकरावीत प्रवेश घेतल्यानंतर शाळेने या प्रथेला बंदी घातली. त्यानंतर विद्यार्थिनीने हिजाब घालण्याची परवानगी मिळावी, अशी मागणी न्यायालयात केली.अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने ही याचिका फेटाळली. शैक्षणिक संस्थांना स्वतःची शिस्तसंहिता आणि गणवेश निश्चित करण्याचा अधिकार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. वैयक्तिक पसंतीच्या आधारावर विद्यार्थिनीला गणवेशाच्या नियमांमध्ये बदल करण्याचा दावा करता येणार नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले.शाळेत हिजाब घालणे ही इस्लाममधील आवश्यक धार्मिक प्रथा असल्याचे सिद्ध करणारा कोणताही धार्मिक पुरावा याचिकाकर्त्यांकडून सादर करण्यात आलेला नाही, असे निरीक्षणही उच्च न्यायालयाने नोंदवले..High Court: 'हिजाब घालणे' इस्लामिक श्रद्धेचा अनिवार्य भाग नाही; हायकोर्टाचा मोठा निकाल, याचिका फेटाळली.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.