रस्त्यावरून खाली कोसळली बस, ७ प्रवाशांचा मृत्यू तर ११ जण जखमी

हिमाचलच्या चंबा जिल्ह्यात भीषण अपघात झाला असून २२ प्रवाशांसह एक खासगी बस दरीत कोसळली. या अपघातात ७ जणांचा मृत्यू झाला आहे. तर इतर प्रवासी जखमी झाले आहेत. बैरागढ चंबा मार्गावर देवीकोठी इथं बसवरचं नियंत्रण सुटून दुर्घटना घडली. अपघातातील जखमींना पंडित जवाहरलाल नेहरू राजकीय मेडिकल कॉलेज आणि रुग्णालयात दाखल करण्यात आलंय..अपघातानंतर घटनास्थळी बचावकार्य सुरू आहे. शनिवारी सकाळी सव्वा सात वाजण्याच्या सुमारास हा अपघात झाला. शर्मा कोचची खासगी बस बैरागढहून चंबाच्या दिशेनं येत होती. त्यावेळी चालूंज वळणावर बसचा अपघात झाला. बस उलटल्यानंतर दुसऱ्या मार्गावर पोहोचली..महुआ मोइत्रांना काय झालं तर सुप्रीम कोर्ट जबाबदार; CJP प्रवक्त्यानं न्यायमूर्तींना म्हटलं 'बोलघेवडे'.अपघाताची माहिती मिळताच पोलीस आणि प्रशासनाने घटनास्थळी दाखल होत बचावकार्य सुरू केलं. चंबा पोलीस अधीक्षक विजय सकलानी यांनी सांगितले की, अपघाताची माहिती मिळताच पोलीस घटनास्थळी पोहोचले. पोलिसांनी बचावकार्य सुरू केलं. अपघाताचं नेमकं कारण तपासलं जात आहे..बस उलटून घडलेल्या अपघातात ११ जण जखमी झाले आहेत. त्यांना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल केलंय. काहींवर प्राथमिक उपचार केल्यानंतर घरी सोडण्यात आलं. तर ६ जणांची प्रकृती गंभीर असल्यानं त्यांना चंबा इथं रुग्णालयात दाखल केलं आहे. अपघातातील मृतांची ओळख पटवण्याचं काम सुरू आहे. अपघाताचं नेमकं कारण अद्याप समोर आलं नाहीय..गेल्या १५ दिवसात हिमाचल प्रदेशातली ही दुसरी दुर्घटना आहे. याआधी २४ जुलैला रस्त्यावर अचानक दरड कोसळल्यानं टाटा सुमो ढिगाऱ्याखाली अडकली होती. यात गाडीतील १३ जणांचा मृत्यू झाला होता. ही टाटा सुमो चंबा जिल्ह्यातल्या पांगी इथं निघाली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.