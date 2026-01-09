देश

Himachal Bus Accident VIDEO : हिमाचल प्रदेशात प्रवाशांनी भरलेली बस दरीत कोसळली! आठ जणांचा जागीच मृत्यू,अनेक जखमी

Bus Fell Into Gorge : बसमध्ये ३५ हून अधिक होते प्रवासी, मृतांची संख्या वाढण्याची भीती; ही खासगी बस शिमलाहून कुपवीला जात होती.
Mayur Ratnaparkhe
Passenger Bus Falls Into Deep Gorge : हिमाचल प्रदेशातील सिरमौर येथे शुक्रवारी एक मोठा रस्ता अपघात झाला. प्रवाशांनी भरलेली एक खासगी बस दरीत कोसळली. या अपघातात आठ जणांचा मृत्यू जागीच मृत्यू झाला आहे. तर अनेकजण गंभीर जखमी झाले आहेत. या बसमध्ये ३५ पेक्षा अधिक प्रवासी होते, त्यामुळे मृतांची संख्या वाढण्याचीही भीती व्यक्त केली जात आहे.      

ही खासगी बस शिमलाहून कुपवीला जात होती. सिरमौर जिल्ह्यातील हरिपूरधार जवळ ही बस दरीत कोसळली. बसमध्ये गर्दी होती, त्यामुळे अपघात घडताच घटनास्थळी मोठ्याप्रमाणात आरडाओरड झाली.

या भीषण अपघाताची माहिती मिळाताच स्थानिकांनी बसकडे धाव घेतली आणि बसमधील प्रवाशांना बाहेर काढणे सुरू केले. दरम्यान, जखमींना तातडीने स्थानिक रूग्णालयात हलवण्यात आले आहे. तर अनेकाची परिस्थिती गंभीर असल्याचीही माहिती समोर आली आहे.

India Hydrogen Train : मोठी बातमी! देशातील पहिल्या हायड्रोजन ट्रेनच्या लाँचिंगचा मुहूर्त आला समोर

अपघाताबाबत माहिती देताना सिरमौरचे एसपी निश्चिंत सिंग नेगी यांनी सांगितले की, "कुपवीहून शिमलाला जाणारी एक खा गी बस सिरमौर जिल्ह्यातील हरिपूरधारजवळ दरीत कोसळल्याने आठ जणांचा मृत्यू झाला. तर या दुर्घटनेतील मृतांचा आकडा वाढू शकतो. बसमध्ये ३०-३५ लोक होते. पोलिस आणि इतर बचाव पथके जखमींना वाचवण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत."

Himachal Pradesh
bus accident

