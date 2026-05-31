Accident News : मध्यरात्री भीषण अपघात ! कार ५०० मीटर खोल दरीत कोसळली, ८ जणांचा मृत्यू

हिमाचल प्रदेशातील चंबा जिल्ह्यात शुक्रवारी रात्री उशिरा भीषण दुर्घटना घडली. चुराह उपविभागांतर्गत येणाऱ्या बैरागढ-सच पास-किलार रस्त्यावर एक कार सुमारे ५०० मीटर खोल दरीत कोसळली. यात कारमधील सर्व आठही प्रवाशांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला..एका वृत्तसंस्थेच्या रिपोर्टनुसार ही कार अत्यंत धोकादायक आणि बर्फाच्छादित अशा 'सच पास'च्या दिशेने जात करत असताना हा अपघात घडला. या भागातील धोकादायक वळणे, अरुंद रस्ते आणि होणारा प्रचंड हिमवर्षाव यामुळे हा परिसर आधीच 'अति-धोकादायक' म्हणून ओळखला जातो. प्राथमिक अहवालांनुसार, रात्रीच्या वेळी दृश्यमानता अत्यंत कमी होती आणि रस्ता खूपच निसरडा झाला होता; परिणामी, चालकाचे वाहनावरील नियंत्रण सुटले आणि ती कार थेट खोल दरीत कोसळली..ही घटना घडल्यानंतर, शुक्रवारी रात्री उशिरापर्यंत कोणालाही या अपघाताची माहिती मिळाली नाही. स्थानिक रहिवासी आणि प्रशासनाला या दुर्घटनेची माहिती शनिवारी दुपारीच मिळाली; जेव्हा त्या भागातून जाणाऱ्या काही गावकऱ्यांना कारचा कोसळलेला सांगाडा दिसला आणि त्यांनी तात्काळ प्रशासनाला याबद्दल सूचित केले..माहिती मिळताच, पोलीस आणि राज्य आपत्ती दलाची (SDRF) पथके तात्काळ घटनास्थळी रवाना करण्यात आली. मात्र, अपघाताच्या ठिकाणचा अत्यंत दुर्गम आणि कठीण भूप्रदेश यामुळे बचाव व मदतकार्यात मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागला. तीव्र उतार, खोल दरी आणि बर्फाच्छादित परिसर यामुळे बचाव पथकांसमोर एक मोठे आव्हान उभे राहिले होते. स्थानिक प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार, अद्याप सर्वच्या सर्व आठ मृतदेह हाती लागलेले नाहीत; उर्वरित मृतदेह बाहेर काढण्याचे प्रयत्न सध्या युद्धपातळीवर सुरू आहेत..या मार्गावर यापूर्वीही अनेक मोठे अपघात स्थानिक गावकऱ्यांच्या मते, या रस्त्यावर यापूर्वीही अनेक अपघात घडले आहेत; परंतु बर्फाच्या हंगामात अपघातांचा धोका लक्षणीयरीत्या वाढतो. यांसारख्या संवेदनशील मार्गांवर प्रचलित हवामानाच्या परिस्थितीनुसार वाहतुकीचे नियमन केले जावे आणि सुरक्षेच्या उपाययोजना अधिक बळकट केल्या जाव्यात, अशी मागणी स्थानिकांनी केली आहे.