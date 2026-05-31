Accident News : मध्यरात्री भीषण अपघात ! कार ५०० मीटर खोल दरीत कोसळली, ८ जणांचा मृत्यू

Rescue teams search a deep gorge near Sach Pass in Himachal Pradesh after a car carrying eight passengers plunged 500 meters, resulting in a fatal accident amid snow-covered roads and low visibility.

Yashwant Kshirsagar
हिमाचल प्रदेशातील चंबा जिल्ह्यात शुक्रवारी रात्री उशिरा भीषण दुर्घटना घडली. चुराह उपविभागांतर्गत येणाऱ्या बैरागढ-सच पास-किलार रस्त्यावर एक कार सुमारे ५०० मीटर खोल दरीत कोसळली. यात कारमधील सर्व आठही प्रवाशांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला.

