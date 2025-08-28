पावसाळ्यात हिमाचलमध्ये निसर्ग कोपला, आतापर्यंत ३१९ जणांचा मृत्यू; वीज, पाणी अन् रस्तेही बंद, २ हजार कोटींचं नुकसान

हिमाचल प्रदेशात यंदाच्या पावसाळ्यात मोठ्या प्रमाणावर भूस्खलन, ढगफुटीच्या घटना घडल्या आहेत. यामुळे राज्यात प्रचंड जिवीत आणि वित्तहानी झालीय. अधिकृत आकडेवारीनुसार २० जूनपासून आतापर्यंत ३१० जणांचा मृत्यू झालाय. यात १५८ जणांचा भूस्खलन, अचानक पूर, ढगफुटी, बुडून, वीजेचा धक्का किंवा इतर आपत्ती यामुळे मृत्यू झाला. तर १५२ जणांचा मृत्यू अपघातात झाल्याचं राज्य आपत्ती व्यवस्थापन विभागाने सांगितलंय..राज्यात २० जून ते २७ ऑगस्ट या कालावधीत ३६९ जण जखमी झालेत तर अद्याप ३८ जण बेपत्ता आहेत. अतिवृष्टीने राज्याला झोडपलं असून मोठ्या प्रमाणावर प्राण्यांचाही मृत्यू झालाय. या कालावधीत १८५२ पाळीव आणि जंगली प्राणी तर २५ हजारांहून अधिक पक्षांचा मृत्यू झाल्याची माहिती समोर येतेय..हॉस्पिटलमध्ये उपचार घेणाऱ्या मित्राला बाइक राइडची इच्छा, सलाइनसह नेलं फिरायला; VIDEO VIRAL.अतिवृष्टी, पूर, भूस्खलन, ढगफुटी यामुळे खासगी आणि सरकारी मालमत्तेचंही प्रचंड नुकसान झालंय. पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर, रस्ते, पाणीपुरवठा व्यवस्था, वीज वीतरण व्यवस्था खंडित होऊन मोठा फटका बसला. याचं नुकसान जवळफास २४४० कोटी इतकं आहे. तर खासगी मालमत्तेचं नुकसान १८० कोटीपर्यंत पोहोचलंय. एकूण नुकसान २६२३ कोटी इतकं आहे..मंडी जिल्ह्यात सर्वाधिक ५१ जणांचा मृत्यू झालाय. यात पावसामुळे ओढावलेल्या आपत्तीत २९ जण तर रस्ते अपघातात २२ जण मृत्यूमुखी पडलेत. मोठ्या प्रमाणावर घरांचं नुकसान झालंय. शेतीसह इतर उद्योगांनाही मोठा फटका बसला आहे. कांग्रा इथंही ४९ जणांचा मृत्यू झालाय. तर चंबा आणि शिमला इथं अनुक्रमे ३६ आणि २८ जणांना प्राण गमवावे लागलेत..हिमाचल प्रदेशात अजूनही पावसाचा जोर कायम आहे. आपत्ती व्यवस्थापन विभागाकडून नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा देण्यात आलाय. भूस्खलन, दरडी कोसळण्याच्या शक्यता, ढगफुटी सदृश्य पाऊस पडण्याची शक्यता असून नागरिकांना सावध रहावं असं आवाहन करण्यात आलंय. हवामानाची स्थिती सप्टेंबरपर्यंत कायम राहिल्यास परिस्थिती आणखी बिघडू शकते. कुल्लु, मंडी आणि किनौर जिल्ह्यात बचावकार्य आणि वाहतूक पुर्ववत करण्यात पावसामुळे अडथळा येत आहे. सातत्यानं भूस्खलनामुळे बचावपथकासमोर आव्हान निर्माण झालं आहे..हिमाचल प्रदेशातील रस्ते वाहतूक, वीज आणि पाणी पुरवठा बहुतांश भागात विस्कळीत झाला असल्याची माहिती राज्य सरकारने दिलीय. बुधवारी राज्यातील दोन राष्ट्रीय महामार्गासह ५८२ रस्ते बंद होते. तर ११५५ ट्रान्सफर्मर बंद असल्यानं हजारो गावांचा वीजपुरवठा खंडित होता. याशिवाय ३४६ पाणीपुरवठा योजनाही बंद आहेत..हवामान विभागाकडून कुल्लु, मंडी आणि किन्नौर या जिल्ह्यांना अलर्ट देण्यात आलाय. त्यामुळे या ठिकाणी आणखी पावसाने दुर्घटना घडण्याची शक्यता आहे. प्रशासनाकडून लवकरात लवकर वीज आणि पाणी पुरवठा सुरळीत करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. रस्ते पूर्ववत करण्यात अजूनही अडथळे असल्यानं मोठ्या प्रमाणावर स्थानिक आणि पर्यटक अडकून पडले आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.