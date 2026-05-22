Outsourced Hiring: आउटसोर्स भरती म्हणजे युवकांचे शोषण; हायकोर्टाचा मोठा निर्णय, सरकारी भरती प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या विविध विभाग, मंडळे आणि महामंडळांमधील भरती प्रक्रियेच्या व्यापक बाह्यस्रोतीकरणाविरोधात कडक भूमिका घेतली आहे. न्यायालयाने स्पष्टपणे म्हटले आहे की, कायमस्वरूपी भरती प्रक्रियेद्वारे नियमित पदे भरण्याऐवजी छुप्या मार्गाने नेमणुका केल्या जात आहेत. जे राज्यातील तरुणांच्या वैधानिक हक्कांचे उल्लंघन असून ते शोषण आहे..सरन्यायाधीश गुरमीत सिंग संधावालिया आणि न्यायमूर्ती बिपिन चंद्र नेगी यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने, हे प्रकरण गंभीर मानून आरोग्य सचिव आणि प्रधान सचिव यांना पुढील सुनावणीसाठी व्यक्तिशः हजर राहण्याचे निर्देश दिले आहेत. पुढील सुनावणी १६ जून रोजी होणार आहे. सुनावणीदरम्यान, वित्त विभागाचे विशेष सचिव सौरभ जस्सल यांनी एक प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. .ज्यात म्हटले आहे की, बाह्यस्रोत कर्मचाऱ्यांची संख्या खूप मोठी आहे आणि ती केंद्रीय स्तरावर उपलब्ध नाही, त्यामुळे माहिती गोळा करण्यास वेळ लागत आहे. मात्र न्यायालयाने या युक्तिवादावर नाराजी व्यक्त केली आणि असे सूचित केले की, सरकार नियमित भरतीऐवजी आउटसोर्सिंग प्रणालीवर अधिक अवलंबून राहत आहे. याचा परिणाम पारदर्शक भरती प्रक्रियेवर होत असून पात्र तरुणांना संधी मिळत नाही, अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली..हिमाचल प्रदेशमध्ये सरकारी विभाग, मंडळे आणि महामंडळांमध्ये अंदाजे ४०,००० बाह्यस्रोत कर्मचारी कार्यरत असून, त्यांचे वेतन १०,००० ते २५,००० रुपयांपर्यंत आहे. यापैकी, शिक्षण, जलविद्युत, सार्वजनिक बांधकाम आणि विद्युत मंडळ यांसारख्या विभागांमध्ये कर्मचाऱ्यांची संख्या सर्वाधिक आहे. एवढेच नाही तर, हिमाचल प्रदेशातील रोजगार कार्यालयांमध्ये सुमारे ७ लाख तरुण बेरोजगार म्हणून नोंदणीकृत आहेत. .नियतकालिक श्रमशक्ती सर्वेक्षणानुसार, राज्यातील तरुण बेरोजगारीचा दर २९ टक्क्यांहून अधिक वाढला आहे.याव्यतिरिक्त, दरवर्षी अंदाजे ६०,००० नवीन तरुण बेरोजगारांच्या यादीत सामील होतात. काही बेरोजगार व्यक्ती रोजगार कार्यालयात नोंदणी करत नाहीत, कारण अनेक वर्षे नोकरी न मिळाल्याने त्यांनी आशा सोडून दिलेली असते. परिणामी, हिमाचल प्रदेशातील बेरोजगारीचा आकडा दहा लाखांच्या जवळपास आहे.