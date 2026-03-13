देश
Student Emotional Story : 'आई-वडील या जगात नाहीत..', चिमुरड्याचे 'ते' शब्द ऐकून डोळ्यात येईल पाणी; शिक्षकानं त्याच्यासोबत जे केलं, ते पाहून तुम्हीही कराल सलाम!
Emotional Story of an Orphan Student in Hindaun City : या घटनेचा व्हिडिओ सध्या प्रचंड व्हायरल होत असून अनेकांनी त्या मुलाला मदत करण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे.
Hindaun City Emotional Story : राजस्थानमधील हिंडौन सिटी येथे माणुसकीची एक हृदयस्पर्शी घटना समोर आली आहे. हिंडौन सिटी येथील बमनपुरा भागातील महात्मा गांधी गव्हर्नमेंट स्कूलमध्ये (Mahatma Gandhi School Bamanpura) घडलेली ही घटना अनेकांच्या डोळ्यात पाणी आणणारी ठरली आहे. सध्या या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे.