Hindi Medium Engineering: इंग्रजीची अडचण दूर! आता चक्क हिंदीतून सिव्हिल इंजिनिअरिंग; विद्यार्थ्यांना मिळणार रु. २ लाखांचे अनुदान

मध्य प्रदेश : इंग्रजी माध्यमामुळे अभियांत्रिकीचे शिक्षण घेताना अडचणी येणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी मध्य प्रदेशातील इंदूर येथील श्री गोविंदराम सेकसरिया इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी अँड सायन्स (SGSITS)ने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. संस्थेच्या सिव्हिल इंजिनिअरिंग विभागात हिंदी माध्यमातून बी.टेकचा विशेष अभ्यासक्रम सुरू करण्यात आला आहे. या अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांना मध्य प्रदेश सरकारकडून बी.टेकच्या अंतिम वर्षात रु. २ लाखांचे प्रोत्साहन अनुदान दिले जाणार आहे.ग्रामीण आणि हिंदी भाषिक विद्यार्थ्यांना अभियांत्रिकीच्या शिक्षणातील भाषेचा अडथळा दूर व्हावा, हा या उपक्रमामागील मुख्य उद्देश आहे. शालेय शिक्षण हिंदी माध्यमातून झाल्यानंतर अभियांत्रिकीच्या अभ्यासक्रमातील इंग्रजी तांत्रिक संज्ञा समजून घेताना अनेक विद्यार्थ्यांना अडचणी येतात. ही अडचण लक्षात घेऊन SGSITSने हिंदी माध्यमातून स्वतंत्र बॅच सुरू केला आहे..३० जागांचा विशेष बॅचसिव्हिल इंजिनिअरिंग विभागात हिंदी माध्यमासाठी ३० जागांचा विशेष बॅच तयार करण्यात आला आहे. त्यापैकी २० विद्यार्थ्यांनी सुरुवातीलाच प्रवेश घेतला आहे. या अभ्यासक्रमाची तयारी करण्यासाठी संस्थेतील प्राध्यापकांनी सुमारे चार वर्षे काम केले. अभियांत्रिकीतील अवघड संज्ञा विद्यार्थ्यांना सहज समजतील अशा हिंदीमध्ये मांडण्यावर भर देण्यात आला आहे. शिक्षकांसाठी विशेष प्रशिक्षण कार्यशाळाही घेण्यात आल्या.या अभ्यासक्रमाचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे विद्यार्थ्यांना परीक्षेतील उत्तरे हिंदीमध्ये लिहिण्याची मुभा असेल. त्यामुळे केवळ इंग्रजी भाषेतील अडचणीमुळे विद्यार्थ्यांच्या विषयाच्या आकलनावर परिणाम होणार नाही..अंतिम वर्षात मिळणार रु. २ लाखया विशेष हिंदी माध्यमाच्या अभ्यासक्रमाला मध्य प्रदेश सरकारचेही पाठबळ मिळाले आहे. या बॅचमधील विद्यार्थ्यांना बी.टेकच्या अंतिम वर्षात रु. २ लाखांचे प्रोत्साहन अनुदान दिले जाणार आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना आर्थिक मदत मिळण्याबरोबरच हिंदी माध्यमातून अभियांत्रिकीचे शिक्षण घेण्यास प्रोत्साहन मिळणार आहे..हिंदीसोबत इंग्रजीवरही भरअभियांत्रिकीचे शिक्षण हिंदीतून असले तरी विद्यार्थ्यांना उद्योगक्षेत्रातील गरजा लक्षात घेऊन इंग्रजी तांत्रिक संज्ञांचीही ओळख करून दिली जाणार आहे. नोकरीच्या मुलाखती, कॉर्पोरेट क्षेत्रातील संवाद आणि पुढील उच्च शिक्षणासाठी विद्यार्थ्यांना अडचण येऊ नये, यासाठी द्विभाषिक पद्धतीचा अवलंब केला जाणार आहे..इतर शाखांमध्येही विस्ताराची शक्यताराष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०मध्ये मातृभाषा आणि भारतीय भाषांमधून शिक्षणाला प्रोत्साहन देण्यात आले आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर SGSITSचा हा प्रयोग महत्त्वाचा मानला जात आहे. सिव्हिल इंजिनिअरिंगमधील या प्रयोगाला चांगला प्रतिसाद मिळाल्यास भविष्यात मेकॅनिकल, इलेक्ट्रिकल आणि कॉम्प्युटर सायन्ससारख्या अन्य अभियांत्रिकी शाखांमध्येही भारतीय भाषांमधून शिक्षणाचे पर्याय उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.