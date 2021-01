'तरुणांनी धरावी नथुरामची वाट'; हिंदू महासभेने सुरु केलं 'गोडसे स्टडी सर्कल'

भोपाळ- देशाला स्वातंत्र्य मिळवून देण्यासाठी महात्मा गांधी (Mahatma Gandhi) यांनी दिलेले योगदान विसरता येणार नाही. अशा महात्म्याचा नथुराम गोडसेने (Nathuram Godse) गोळ्या घालून हत्त्या केली होती. नथुराम गोडसेचे देशात अनेक समर्थक आहेत. याच पार्श्वभूमीवर त्यांच्या काही समर्थकांनी गोडसे स्टडी सेंटर (अभ्यास मंडळ) सुरु केले आहे.

हिंदू महासभेने (Hindu Mahasabha) हा कार्यक्रम सुरु केला असून या माध्यमातून ते नथुराम गोडसेच्या देशभक्तीच्या गोष्टी सांगणार आहेत. हिंदू महासभा गोडसेच्या कार्याची ओळख करुन देणार आहे, तसेच त्यांच्या मार्गावर चालण्यासाठी लोकांना संकल्प देणार आहे. ग्वालियरच्या दौलतगंज येथील हिंदू महासभेच्या कार्यालयात गोडसे कार्यशाळा (Godse Study Center ) सुरु करण्यात आली आहे. एनडीटीव्हीने यासंदर्भातील वृत्त दिलं आहे.

