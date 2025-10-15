Tejas MK 1A: हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इतिहास घडवणार! तेजस एमके १ए लढाऊ विमान उड्डाणासाठी सज्ज, पण नाशिकमधून उड्डाण का?

भारतीय कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) इतिहास घडवणार आहे. त्यांचे स्वदेशी बनावटीचे तेजस एमके १ए लढाऊ विमान उड्डाणासाठी सज्ज आहे. एचएएल १७ ऑक्टोबर रोजी त्यांच्या नाशिक प्लांटमधून उड्डाण सुरू करणार आहे. याप्रसंगी संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह देखील उपस्थित राहणार आहेत. या उड्डाणानंतरही, भारतीय हवाई दलाला तेजस एमके १ए साठी वाट पहावी लागेल. या विमानाची वैशिष्ट्ये काय आहेत? ते किती शक्तिशाली आहे?.तेजस सुपरसॉनिक कॉम्बॅट एअरक्राफ्ट (तेजस एमके १ए) हे जगभरातील त्याच्या सेगमेंटमधील सर्वात लहान आणि हलके लढाऊ विमान आहे. त्याचा कमाल वेग मॅक १.८ किंवा ताशी २,२०० किलोमीटरपेक्षा जास्त असल्याचे नोंदवले गेले आहे. त्याची लढाऊ विमानाची श्रेणी १,२०० किलोमीटरपर्यंत आहे. या लढाऊ विमानाला हवेत इंधन भरता येते. ज्यामुळे त्याची श्रेणी अंदाजे ३,००० किलोमीटरपर्यंत वाढते..Ex-servicemen: माजी सैनिकांसाठी आनंदाची बातमी! केंद्र सरकारकडून मोठी दिवाळी भेट मिळाली, कुटुंबियांनाही होणार लाभ.या लढाऊ विमानात सुधारित पायलट इंटरफेस आहे. ते डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल सिस्टमने सुसज्ज आहे. ते अॅक्टिव्ह इलेक्ट्रॉनिकली स्कॅन केलेले अॅरे (AESA) रडारने सुसज्ज आहे. जे आधुनिक युद्धासाठी महत्त्वाचे आहे. हे रडार एकाच वेळी अनेक लक्ष्यांचा मागोवा घेऊ शकते. त्याची अचूकता अत्यंत उच्च आहे. ज्यामुळे हवेतून हवेत, हवेतून पृष्ठभागावर आणि हवेतून समुद्रात लक्ष्यांवर मारा करणे सोपे होते. हे रडार काही प्रमाणात जॅमिंग तंत्रांना देखील टाळू शकते..मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, या लढाऊ विमानाच्या स्टेल्थ-ओरिएंटेड प्रोफाइलमध्ये कमी रडार क्रॉस-सेक्शन डिझाइन आणि कंपोझिट एअरफ्रेमचा वापर केला जातो. ज्यामुळे स्ट्रक्चरल ताकद आणि इंधन कार्यक्षमता सुधारते. सध्या, या लढाऊ विमानात यूएस-आधारित कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक (GE) च्या F404-IN20 टर्बोफॅन इंजिनद्वारे शक्ती दिली जाते. यामुळे ते 500 किमी पेक्षा जास्त त्रिज्येसह सतत हल्ला करू शकते..Kedarnath: आता केदारनाथ दर्शन आणखी सोपे होणार! ८ तासांचा प्रवास केवळ ३६ मिनिटांत, नवीन प्रकल्पाला सुरूवात, पाहा व्हिडिओ.नाशिक हे एचएएलचे तिसरे उत्पादन केंद्र आहे. जे या लढाऊ विमानावर काम करत आहे. तेजस एमके १ए चे पहिले उड्डाण हा एक मैलाचा दगड ठरेल आणि या लढाऊ विमानाचे उत्पादन आणखी वेगाने होईल. एचएएलने आधीच अशी १० विमाने बांधली आहेत. त्यांची चाचणी घेतली आहे. एक लढाऊ विमान नाशिकहून डिलिव्हरीसाठी तयार आहे. परंतु उड्डाण चाचण्या आणि शस्त्रास्त्र फिटिंग अद्याप प्रलंबित आहे. त्यामुळे आयएएफला त्यांचे पहिले तेजस एमके १ए लढाऊ विमान मिळण्यास काही वेळ लागू शकतो..तेजस एमके १ए सह शस्त्रास्त्र एकत्रीकरण चाचण्या पूर्ण झाल्या आहेत, ज्याला प्रचंड यश मिळाले आहे. या चाचण्यांमध्ये अस्त्र, भारतीय हवेतून हवेत मारा करणारे क्षेपणास्त्र आणि आश्रम क्षेपणास्त्र यांचा समावेश होता. यावरून तेजस एमके १ए पूर्णपणे युद्धासाठी सज्ज असल्याची पुष्टी होते. तेजस एमके २ २०२७ मध्ये उड्डाण सुरू करेल. .सध्या, भारतीय हवाई दलाला २०२९ पर्यंत ८३ तेजस एमके १ए मिळण्याची अपेक्षा आहे, सुमारे चार चतुर्थांश विलंब. याव्यतिरिक्त, २५ सप्टेंबर (२०२५) रोजी आणखी ९७ विमानांसाठी करार करण्यात आले. त्यांचे उत्पादन २०२७-२८ मध्ये सुरू होईल आणि ते २०३३-३४ पर्यंत तयार होतील. तेजस एमके १ए हे भारतीय हवाई दलातून पूर्णपणे निवृत्त झाल्यानंतर मिग-२१ लढाऊ विमानांची जागा घेईल. यामुळे भारतीय हवाई दलाच्या ताफ्याला बळकटी मिळेल..Egypt Council: 'गाझातील शांततेसाठी ही सुवर्णसंधी'; इजिप्तमधील परिषदेत विविध देशांच्या प्रमुखांचे मत.भारतीय हवाई दल गेल्या एक वर्षापेक्षा जास्त काळ तेजस एमके १ए ची वाट पाहत आहे. त्याला अद्याप डिलिव्हरी मिळालेली नाही. सर्वात मोठी समस्या म्हणजे अमेरिकन कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक (GE) कडून इंजिन मिळण्यास होणारा विलंब. HAL ला आतापर्यंत अमेरिकन कंपनीकडून फक्त चार इंजिन मिळाले आहेत. या महिन्यात (ऑक्टोबर २०२५) आणखी दोन इंजिन मिळण्याची अपेक्षा आहे. यापूर्वी, GE ने ३० सप्टेंबर २०२५ रोजी चौथे इंजिन दिले होते. आता, अशी आशा आहे की जर HAL ला ऑक्टोबर (२०२५) पासून दरमहा दोन इंजिन मिळाले तर वेळापत्रक पुन्हा रुळावर येईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.