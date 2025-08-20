देश

Disqualification Bill: पंतप्रधान, मुख्यमंत्र्यांना 30 दिवस तुरुंगवास झाल्यास पदमुक्त होणार! संसदेत मांडलं जाणार ऐतिहासिक विधेयक

Historic Bill in Parliament: PM, CM, Ministers to Lose Position After 30 Days Jail Term | पंतप्रधान, मुख्यमंत्र्यांना गंभीर गुन्ह्यांसाठी 30 दिवस तुरुंगवास झाल्यास पदमुक्त करण्याचे तीन विधेयके आज संसदेत सादर होणार
भारत सरकारने निवडणुकीत निवडून आलेल्या नेत्यांच्या गंभीर गुन्ह्यांवरील तुरुंगवासासंदर्भात एक ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. बुधवारी संसदेत तीन महत्त्वपूर्ण विधेयके सादर होणार आहेत, ज्यामुळे पंतप्रधान, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री किंवा केंद्रशासित प्रदेशातील मंत्र्यांना गंभीर गुन्ह्यांप्रकरणी 30 सलग दिवस तुरुंगवास झाल्यास त्यांचे पद आपोआप रद्द होईल. ही विधेयके गंभीर गुन्ह्यांशी संबंधित प्रकरणांमध्ये नेत्यांना जबाबदार ठरविण्यासाठी एकसमान कायदेशीर चौकट निर्माण करणार आहेत.

