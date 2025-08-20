Disqualification Bill: पंतप्रधान, मुख्यमंत्र्यांना 30 दिवस तुरुंगवास झाल्यास पदमुक्त होणार! संसदेत मांडलं जाणार ऐतिहासिक विधेयक

भारत सरकारने निवडणुकीत निवडून आलेल्या नेत्यांच्या गंभीर गुन्ह्यांवरील तुरुंगवासासंदर्भात एक ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. बुधवारी संसदेत तीन महत्त्वपूर्ण विधेयके सादर होणार आहेत, ज्यामुळे पंतप्रधान, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री किंवा केंद्रशासित प्रदेशातील मंत्र्यांना गंभीर गुन्ह्यांप्रकरणी 30 सलग दिवस तुरुंगवास झाल्यास त्यांचे पद आपोआप रद्द होईल. ही विधेयके गंभीर गुन्ह्यांशी संबंधित प्रकरणांमध्ये नेत्यांना जबाबदार ठरविण्यासाठी एकसमान कायदेशीर चौकट निर्माण करणार आहेत..आज सादर होणारी तीन विधेयके खालीलप्रमाणे आहेत:1. केंद्रशासित प्रदेश सरकार (दुरुस्ती) विधेयक 20252. घटना (एकशे तिसावी दुरुस्ती) विधेयक 20253. जम्मू आणि काश्मीर पुनर्गठन (दुरुस्ती) विधेयक 2025केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा ही विधेयके संसदेच्या संयुक्त समितीकडे पाठवण्यासाठी लोकसभेत प्रस्ताव मांडतील. यामुळे विधेयकांवर सखोल चर्चा होऊन त्यांचे परिणाम समजून घेण्यास मदत होईल.या विधेयकांची गरज का भासली?दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि तमिळनाडूचे मंत्री व्ही. सेंथिल बालाजी यांच्यासारख्या नेत्यांनी गंभीर गुन्ह्यांप्रकरणी अटक होऊनही आपले पद कायम ठेवल्याच्या घटनांमुळे ही विधेयके सादर करण्याची गरज भासली. सध्याच्या कायद्यांमध्ये अशा परिस्थितीत नेत्यांना पदावरून हटवण्याची स्पष्ट तरतूद नाही. त्यामुळे ही विधेयके गंभीर गुन्ह्यांप्रकरणी नेत्यांना त्वरित जबाबदार ठरविण्यासाठी आवश्यक सुधारणा घडवून आणतील..Operation Sindoor : शालेय अभ्यासक्रमात भारतीय लष्कराची शौर्यगाथा सांगणार! 'ऑपरेशन सिंदूर' आता अभ्यासक्रमात शिकवणार....विधेयकांमधील प्रमुख तरतुदीमंत्र्यांसाठी तरतूद: एखाद्या मंत्र्याला किमान पाच वर्षांच्या तुरुंगवासाच्या शिक्षेच्या गुन्ह्याप्रकरणी 30 सलग दिवस तुरुंगवास झाल्यास, 31व्या दिवशी पंतप्रधानांच्या सल्ल्याने राष्ट्रपती त्यांना पदमुक्त करतील. जर सल्ला दिला गेला नाही, तर मंत्री आपोआप पदमुक्त होईल.पंतप्रधानांसाठी तरतूद: पंतप्रधानांना 30 सलग दिवस तुरुंगवास झाल्यास त्यांना 31व्या दिवशी राजीनामा द्यावा लागेल. राजीनामा न दिल्यास 32व्या दिवशी त्यांचे पद आपोआप रद्द होईल..प्रस्तावित दुरुस्त्यांचे तपशील1. केंद्रशासित प्रदेश सरकार (दुरुस्ती) विधेयक 2025:केंद्रशासित प्रदेश सरकार कायदा, 1963 मध्ये मुख्यमंत्री किंवा मंत्र्यांना गंभीर गुन्ह्यांप्रकरणी हटवण्याची तरतूद नाही. या विधेयकाद्वारे कलम 45 मध्ये दुरुस्ती करून ही तरतूद समाविष्ट केली जाईल.2. घटना (एकशे तिसावी दुरुस्ती) विधेयक 2025:भारतीय संविधानात पंतप्रधान, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री किंवा राज्य मंत्र्यांना अशा प्रकरणांमध्ये हटवण्याची तरतूद नाही. या विधेयकाद्वारे कलम 75, 164 आणि 239AA मध्ये दुरुस्ती करून ही चौकट तयार केली जाईल.3. जम्मू आणि काश्मीर पुनर्गठन (दुरुस्ती) विधेयक 2025:जम्मू आणि काश्मीर पुनर्गठन कायदा, 2019 मध्ये मुख्यमंत्री किंवा मंत्र्यांना गंभीर गुन्ह्यांप्रकरणी हटवण्याची तरतूद नाही. या विधेयकाद्वारे कलम 54 मध्ये दुरुस्ती प्रस्तावित आहे..या विधेयकांचे परिणाम काय?ही विधेयके गंभीर गुन्ह्यांप्रकरणी नेत्यांना त्वरित जबाबदार ठरविण्याची प्रक्रिया सुलभ करतील. यामुळे राजकीय नेतृत्वाची पारदर्शकता आणि जबाबदारी वाढेल. तसेच, जनतेचा लोकशाहीवरील विश्वास दृढ होण्यास मदत होईल. याशिवाय, संसदेच्या संयुक्त समितीमार्फत या विधेयकांवर सविस्तर चर्चा होणार असल्याने त्यांचे कायदेशीर आणि सामाजिक परिणाम स्पष्ट होतील..Rekha Gupta : दिल्लीच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांच्यावर जीवघेणा हल्ला, जनता दरबार सुरु असताना हल्लेखोर आला अन्....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.