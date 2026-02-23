देश

Holi Festival 2026: होळीत देशभर ८० हजार कोटींची उधळण; बाजारपेठांमध्ये तेजीचे रंग

Impact of Vocal for Local Campaign: होळीच्या पार्श्वभूमीवर देशभरात सुमारे ८० हजार कोटी रुपयांची उलाढाल होण्याचा अंदाज आहे. ‘वोकल फॉर लोकल’मुळे स्वदेशी हर्बल गुलाल, नैसर्गिक रंग आणि पूजेच्या साहित्याला मोठी मागणी वाढली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
नागपूर : होळीच्या पार्श्वभूमीवर बाजारपेठांमध्ये आर्थिक तेजीचे रंग उधळले जाणार आहेत. देशभरात ८० हजार कोटी रुपयांहून अधिकची उलाढाल होण्याची शक्यता आहे. गेल्या वर्षीच्या ६० हजार कोटींच्या उलाढालीच्या तुलनेत यंदा सुमारे २५ टक्क्यांची मोठी वाढ दिसून येत आहे.

