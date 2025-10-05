Naxalite Surrender : नक्षलवाद्यांशी चर्चा नाही, विकासासाठी केंद्राची कटिबद्धता : अमित शहा

जगदालपूर : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी शनिवारी पुन्हा एकदा नक्षलवाद्यांसोबत चर्चा करायला स्पष्ट शब्दांत नकार दिला आहे. ‘केंद्र सरकारच्या पुनर्वसन धोरणाचा स्वीकार केल्यानंतर त्यांना शस्त्रत्याग करावाच लागेल,’ असे त्यांनी निर्धारपूर्वक सांगितले..बस्तर दसरा लोकोत्सव आणि स्वदेशी मेळ्यानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. शहा म्हणाले की,‘‘ नक्षलवादाला कायमस्वरूपी निरोप देण्यासाठी ३१ मार्च २०२६ ची डेडलाइन निश्चित करण्यात आली आहे. अनेकजण आता नक्षलवाद्यांशी चर्चा करा असे आम्हाला सांगत आहेत. एक गोष्ट यानिमित्ताने मला सांगायची आहे ती म्हणजे बस्तर आणि अन्य नक्षलप्रभावित भागाच्या विकासासाठी छत्तीसगड आणि केंद्र सरकार कटिबद्ध आहे. .नक्षलवाद्यांनी शरण यावे म्हणून तसे पुनर्वसन धोरणही आखण्यात आले आहे. अशा स्थितीमध्ये चर्चेला काय अर्थ आहे? त्यांनीच आता पुढे येऊन शस्त्रत्याग करायला हवा.’’ शहा यांनी यावेळी माता दंतेश्वरी मंदिराला भेट देऊन पूजाअर्चा केली. पुढील वर्षीच्या ३१ मार्चपर्यंत सगळा बस्तर प्रदेश हा नक्षलवादमुक्त करण्याचा संकल्प शहा यांनी बोलून दाखविला आहे..काही मंडळींकडून अपप्रचारशहा म्हणाले, ‘‘बस्तरची शांतता भंग करणाऱ्यांना सुरक्षा दले योग्य शब्दांत उत्तर देतील. दिल्लीमध्ये बसलेली काही मंडळी चुकीच्या माहितीचा प्रचार आणि प्रसार करतात. नक्षलवाद ही स्वातंत्र्यासाठीची चळवळ असल्याचा अपप्रचार त्यांनी केला. बस्तरमधील आदिवासी बंधू आणि भगिनींना मी सांगू इच्छितो की आतापर्यंत बस्तरला विकासापासून दूर ठेवण्यात आले. केवळ नक्षलवादामुळे ही स्थिती निर्माण झाली होती.’’.प्रत्येक खेड्यात पाच किलो तांदूळ‘‘आजमितीस या नक्षलग्रस्त भागामध्ये विद्युत, पिण्याचे पाणी, रस्ते, शौचालये आणि आरोग्य विम्यासारख्या सुविधा पोचल्या आहेत. प्रत्येक खेड्यामध्ये पाच किलोपर्यंत तांदूळ दिला जातो. नरेंद्र मोदी सरकारने मागील दहा वर्षांमध्ये राज्याच्या विकासासाठी चार लाख कोटी रुपये खर्च केले आहेत,’’ असे गृहमंत्री शहा म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.