Naxalite Surrender : नक्षलवाद्यांशी चर्चा नाही, विकासासाठी केंद्राची कटिबद्धता : अमित शहा

Amit Shah : नक्षलवाद्यांशी पुन्हा एकदा चर्चा करण्यास स्पष्ट नकार देत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी पुनर्वसन धोरण स्वीकारून शस्त्रत्याग करण्याचे आवाहन केले असून, मार्च २०२६ पर्यंत बस्तर नक्षलवादमुक्त करण्याचा संकल्प बोलून दाखविला.
सकाळ वृत्तसेवा
जगदालपूर : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी शनिवारी पुन्हा एकदा नक्षलवाद्यांसोबत चर्चा करायला स्पष्ट शब्दांत नकार दिला आहे. ‘केंद्र सरकारच्या पुनर्वसन धोरणाचा स्वीकार केल्यानंतर त्यांना शस्त्रत्याग करावाच लागेल,’ असे त्यांनी निर्धारपूर्वक सांगितले.

