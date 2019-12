Video : सरकारपुढे एनआरसीचा प्रस्तावच नाही; अमित शहांची सारवासारव

नवी दिल्ली - "एनआरसी'वरून देशभरात गदारोळ सुरू असताना "एनपीआर' लागू करण्याच्या निर्णयानंतर सारवासारव करण्यासाठी गृहमंत्री अमित शाह आज पुढे आले. "एनआरसी'चा सरकारपुढे कोणताही विचार नसल्याचे पंतप्रधान मोदींनी रविवारी स्पष्ट केले होते. याचाच पुनरुच्चार गृहमंत्र्यांनी आज केला. पंतप्रधानांनी बरोबर सांगितले असून, मंत्रिमंडळापुढे किंवा संसदेपुढे एनआरसीबद्दलचा कोणताही प्रस्ताव सध्या नाही. एनपीआरसाठी घेतल्या जाणाऱ्या माहितीचा एनआरसीसाठी वापर केला जाणार नाही, असे गृहमंत्र्यांनी "एनएनआय' या वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत स्पष्ट केले.

#WATCH Home Minister Amit Shah speaks to ANI on National Population Register, NRC/CAA and other issues. https://t.co/g4Wl8ldoVg

— ANI (@ANI) December 24, 2019