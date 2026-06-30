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Home Sales : जून तिमाहीत गृहविक्रीत मोठी घट, जानेवारी २०२३ नंतरचा सर्वांत कमी खप; ‘ॲनारॉक’च्या अहवालातील माहिती

पश्चिम आशियातील युद्ध आणि पुरवठा साखळीतील अडथळ्यांमुळे निर्माण झालेली सततची अनिश्चितता आणि त्याचा देशभरातील गृहखरेदीदारांच्या भावनांवर परिणाम झाला.
Home Sales Decrease

Home Sales Decrease

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नवी दिल्ली - पश्चिम आशियातील युद्ध आणि पुरवठा साखळीतील अडथळ्यांमुळे निर्माण झालेली सततची अनिश्चितता आणि त्याचा देशभरातील गृहखरेदीदारांच्या भावनांवर परिणाम झाल्याने, एप्रिल-जून तिमाहीत घरांची विक्री ९०,७१५ पर्यंत घसरली आहे. जानेवारी २०२३ नंतरची ही सर्वांत कमी गृहविक्री आहे, असे रिअल इस्टेट सल्लागार कंपनी अॅनारॉकने आपल्या अहवालात म्हटले आहे.

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