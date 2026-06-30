Home Sales : जून तिमाहीत गृहविक्रीत मोठी घट, जानेवारी २०२३ नंतरचा सर्वांत कमी खप; ‘ॲनारॉक’च्या अहवालातील माहिती

नवी दिल्ली - पश्चिम आशियातील युद्ध आणि पुरवठा साखळीतील अडथळ्यांमुळे निर्माण झालेली सततची अनिश्चितता आणि त्याचा देशभरातील गृहखरेदीदारांच्या भावनांवर परिणाम झाल्याने, एप्रिल-जून तिमाहीत घरांची विक्री ९०,७१५ पर्यंत घसरली आहे. जानेवारी २०२३ नंतरची ही सर्वांत कमी गृहविक्री आहे, असे रिअल इस्टेट सल्लागार कंपनी अॅनारॉकने आपल्या अहवालात म्हटले आहे..आर्थिक वर्ष २०२६ मध्ये एकूण ४,०४००५ घरांची विक्री झाली असून, ती आर्थिक वर्ष २०२३ नंतरची सर्वांत कमी विक्री आहे, असेही या अहवालात म्हटले आहे. एप्रिल ते जून या तिमाहीत घरांची विक्री वार्षिक आधारावर सहा टक्क्यांनी घटून ९०,७१५ वर आली आहे.दुसऱ्या तिमाहीमध्ये ९६,२८५ घरांची विक्री झाली होती. तिमाही तुलनेत गृहविक्रीत ११ टक्क्यांनी घट झाली आहे. देशातील प्रमुख सात मोठ्या शहरांपैकी केवळ कोलकतामध्ये दहा टक्के, हैदराबादमध्ये दोन टक्के आणि बंगळूरमध्ये एक टक्क्याची वार्षिक वाढ दिसून आली आहे, असे या अहवालात म्हटले आहे..पुण्यात या तिमाहीत सर्वाधिक १५ टक्क्यांची वार्षिक घट नोंदवली गेली आहे. देशातील प्रमुख सात शहरांच्या एकूण विक्रीत मुंबई महानगर प्रदेश आणि बंगळूरचा वाटा ४८ टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. दुसऱ्या तिमाहीमध्ये या दोन्ही शहरांत एकूण सुमारे ४३,९९५ घरांची विक्री झाली.ॲनारॉक ग्रुपचे अध्यक्ष अनुज पुरी म्हणाले, ‘हे आकडे अंदाजानुसारच आहेत, कारण संपूर्ण क्षेत्रावर पश्चिम आशियातील युद्धाचा परिणाम दिसत होता. याव्यतिरिक्त, युद्धामुळे निर्माण झालेल्या अडथळ्यांनी आणि आयटी क्षेत्रात एआय-संबंधित अनिश्चिततेमुळे खरेदीदारांना सध्या वाट बघण्याचे धोरण स्वीकारण्यास भाग पाडले आहे.’.घरांच्या सरासरी किमतीत सात टक्के वाढप्रमुख सात शहरांमध्ये घरांच्या सरासरी किमतींमध्ये तिमाही आधारावर एका टक्क्याने, तर वार्षिक आधारावर सात टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. मागील वर्षी याच तिमाहीत किमतीत दुहेरी अंकी वाढ झाली होती, त्या तुलनेत आता वाढीचा दर कमी झाला आहे. दिल्ली-एनसीआरमध्ये वार्षिक तुलनेत सर्वाधिक १३ टक्के, तर तिमाही आधारावर दोन टक्के वाढ झाली आहे. बंगळूरमध्ये वार्षिक आठ टक्के वाढ झाली आहे..नव्या गृहप्रकल्पांमध्ये वाढनव्या गृहप्रकल्पांच्या प्रमाणात एप्रिल ते जून तिमाहीत वार्षिक सात टक्क्यांनी वाढ झाली असून, आर्थिक वर्ष २०२५मधील याच तिमाहीतील ९८६२५ घरांवरून २०२६ मधील दुसऱ्या तिमाहीत हे प्रमाण १,०६,००० घरांवर पोहोचले आहे. नव्या प्रकल्पातही एमएमआर आणि बंगळुरचे वर्चस्व राहिले आहे. एकूण नव्या प्रकल्पांमध्ये एमएमआर, पुणे, हैदराबाद आणि बंगळूरचा वाटा ८१ टक्के आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.