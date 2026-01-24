Republic Day 2026: शहीदांचा सन्मान आणि आर्थिक स्वातंत्र्याचा संकल्प! प्रजासत्ताक दिन २०२६ साठी यूपीची भव्य तयारी..

उत्तर प्रदेश सरकारने २६ जानेवारी २०२६ रोजी होणारा प्रजासत्ताक दिन सोहळा अत्यंत भव्य आणि अर्थपूर्ण पद्धतीने साजरा करण्यासाठी विशेष मार्गदर्शक तत्वे (Guidelines) जारी केली आहेत. मुख्य सचिव एस.पी. गोयल यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या या सूचनांमध्ये केवळ उत्सवावरच नाही, तर राष्ट्राच्या पुढील उद्दिष्टांवरही प्रकाश टाकला आहे..Pune News: सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ चौक उड्डाण पूल होणार खुला; सेनापती बापट रस्त्यावीरल वाहतूक कोंडी सुटणार! .यंदाचा प्रजासत्ताक दिन सोहळा केवळ औपचारिकता न राहता, तो समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत 'आर्थिक स्वावलंबन' आणि 'सामाजिक समता' पोहोचवण्यासाठी एक माध्यम ठरणार आहे..आर्थिक आणि सामाजिक समतेवर भरसरकारने स्पष्ट केले आहे की, देशाला राजकीय स्वातंत्र्य मिळाले असले तरी आता आर्थिक स्वाधीनता आणि सामाजिक बरोबरी मिळवण्यासाठी मोठे प्रयत्न करावे लागणार आहेत.जनप्रबोधन सभांच्या माध्यमातून सरकारचे आर्थिक विकास कार्य जनतेपर्यंत पोहोचवले जाईल. वाढती लोकसंख्या आणि प्रदूषण यामुळे विकास यात्रेत येणारे अडथळे दूर करण्यासाठी 'मर्यादित कुटुंब' आणि 'स्वच्छ पर्यावरण' या विषयांवर भर दिला जाईल..ध्वजारोहणाचे शिष्टाचार (Protocol)शिस्तबद्ध सोहळ्यासाठी वेळ आणि प्रमुख पाहुण्यांचे नियोजन निश्चित करण्यात आले आहे:• वेळापत्रक: सरकारी कार्यालयांमध्ये सकाळी ८:३० वाजता, तर शाळा-महाविद्यालयांमध्ये सकाळी १०:०० वाजता ध्वजारोहण होईल.• सलामी: पोलीस परेडची सलामी मंत्री घेतील. मंत्र्यांच्या अनुपस्थितीत मंडलायुक्त किंवा जिल्हाधिकारी ही जबाबदारी पार पाडतील..बलिदान आणि शौर्याला वंदनया सोहळ्यात सैन्य दल आणि स्वातंत्र्य सैनिकांच्या कुटुंबांना सर्वोच्च सन्मान दिला जाईल. परेडमध्ये जिल्ह्यातील स्वातंत्र्यसैनिक आणि शहीद जवानांच्या पत्नी व पालकांना ससम्मान निमंत्रित केले जाईल. शाळांमध्ये राष्ट्रगीताचे सामूहिक गायन होईल आणि विद्यार्थ्यांना सशस्त्र दलांच्या बलिदानाचा इतिहास सांगितला जाईल..सल्लागार समितीची स्थापनाप्रत्येक जिल्ह्यात सोहळ्याच्या उत्तम नियोजनासाठी जिल्हाधिकारी (DM) एक सल्लागार समिती स्थापन करतील. यात खालील घटकांचा समावेश असेल:• स्वातंत्र्यसैनिक आणि शहिदांचे नातेवाईक.• सामाजिक संस्था आणि राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी.• जिल्हा सैनिक कल्याण कार्यालयाचे सदस्य..Solapur Airport: सोलापूरहून इंदौरला बुधवारपासून विमानसेवा; वनस्टॉप विमानसेवा, मुंबईला जाणारे विमान हेच पुढे इंदौरला जाणार!.५. राष्ट्रीय एकात्मतेचा संदेशकार्यक्रमांदरम्यान धर्मनिरपेक्षता, जातीय सलोखा आणि संविधानातील संकल्पना आठवण्यावर भर दिला जाईल. निबंध लेखन, नाटके आणि वादविवाद स्पर्धांच्या माध्यमातून तरुण पिढीमध्ये राष्ट्रीय एकात्मतेची भावना रुजवली जाईल.उत्तर प्रदेश सरकारचा हा उपक्रम प्रजासत्ताक दिनाला एका नव्या उंचीवर नेणारा आहे. जिथे भूतकाळातील बलिदानाची आठवण ठेवून, भविष्यातील आर्थिक प्रगतीचा मार्ग आखला जात आहे. "सुखी भविष्यासाठी मर्यादित कुटुंब आणि स्वच्छ पर्यावरण" हा संदेश या उत्सवाचा कणा असेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.