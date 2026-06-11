India Energy Supply : भारतावर नवं मोठं संकट ! एलपीजीसह पेट्रोल- डिझेलवर होणार परिणाम; कृषी क्षेत्रालाही बसणार फटका

पश्चिम आशियातील वाढत्या तणावामुळे भारताच्या ऊर्जा पुरवठ्यावर पुन्हा एकदा गंभीर संकट उभे राहिले आहे. इराणने अमेरिकेच्या हल्ल्यांना प्रत्युत्तर म्हणून जगातील सर्वात महत्त्वाच्या ‘स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ’ (होर्मुझची सामुद्रधुनी) बंद करण्याची घोषणा केली आहे. या निर्णयामुळे भारताची ६० टक्क्यांहून अधिक एलपीजी आणि मोठ्या प्रमाणात कच्चे तेल आयात प्रभावित होण्याची शक्यता आहे..इराणी प्रसारमाध्यमांच्या वृत्तानुसार, अमेरिकेच्या ‘अपाचे’ हेलिकॉप्टर पाडल्यानंतर सुरू झालेल्या हल्ल्यांच्या पार्श्वभूमीवर इराणने या सामुद्रधुनीतून जाणाऱ्या जहाजांना इशारे दिले आहेत. यामुळे जागतिक ऊर्जा बाजारात खळबळ माजली आहे..होर्मुझ का आहे इतके महत्त्वाचे?होर्मुझची सामुद्रधुनी ही जागतिक ऊर्जा पुरवठ्याची ‘जीवनवाहिनी’ मानली जाते. जगातील सुमारे २० टक्के तेल आणि मोठ्या प्रमाणात एलएनजी याच मार्गावरून वाहते. भारतासाठी हे मार्ग विशेषतः निर्णायक आहेत कारण या जलमार्गावरुन एलपीजी आयात सुमारे ६०% तर कच्च्या तेलाची आयात ४०-५०% होते. आखातातील सौदी अरेबिया, इराक, कुवेत, यूएई, कतार हे प्रमुख पुरवठादार देश आहेत. .Premium|Oil Crisis India : भारतामध्ये तेलाच्या किमती इतक्या प्रचंड वेगाने का वाढतायेत? आतापर्यंतच्या तेलाच्या संकटांवर आपण कशाप्रकारे मात केली आहे? .भारतावर काय परिणाम होऊ शकतो?१. एलपीजी पुरवठ्यात तुटवडाभारतातील लाखो कुटुंबे स्वयंपाकासाठी एलपीजीवर अवलंबून आहेत. पुरवठ्यात व्यत्यय आल्यास सिलिंडरची उपलब्धता कमी होऊ शकते आणि किंमती वाढू शकतात. सध्या देशातील एलपीजी पुरवठा पूर्णपणे सामान्य पातळीवर आलेला नाही.२. पेट्रोल-डिझेल किमतींवर दबावआंतरराष्ट्रीय बाजारात ब्रेंट क्रूडची किंमत गुरुवारी प्रति बॅरल ९५ डॉलर्सच्या जवळ पोहोचली होती. तणाव वाढल्यास ही किंमत आणखी वाढू शकते, ज्याचा भारताच्या आयात बिलावर आणि देशांतर्गत इंधन किमतींवर परिणाम होईल.३. खत पुरवठ्यात अडथळायुरिया व इतर खतांसाठी आखाती देशांवर अवलंबून असल्याने कृषी क्षेत्रालाही फटका बसू शकतो..सरकार आणि कंपन्यांची तयारीसुदैवाने, भारताकडे धोरणात्मक तेल साठा णि कंपन्यांचा व्यावसायिक साठा उपलब्ध आहे. सरकार पर्यायी पुरवठा मार्ग आणि स्रोत शोधण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. तरीही, सामुद्रधुनी दीर्घकाळ बंद राहिल्यास परिस्थिती गंभीर होऊ शकते. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.