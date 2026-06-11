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India Energy Supply : भारतावर नवं मोठं संकट ! एलपीजीसह पेट्रोल- डिझेलवर होणार परिणाम; कृषी क्षेत्रालाही बसणार फटका

Oil Prices Impact : एलपीजी पुरवठ्यात तुटवडा ,ट्रोल-डिझेल दरांवर दबाव वाढून महागाईत वाढ होऊ शकते. भारत सरकार पर्यायी पुरवठा स्रोत आणि धोरणात्मक साठ्यांवर भर देत आहे. पण दीर्घकाळ संकट राहिल्यास परिणाम गंभीर होऊ शकतात.
India Energy Supply

India Energy Supply

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

पश्चिम आशियातील वाढत्या तणावामुळे भारताच्या ऊर्जा पुरवठ्यावर पुन्हा एकदा गंभीर संकट उभे राहिले आहे. इराणने अमेरिकेच्या हल्ल्यांना प्रत्युत्तर म्हणून जगातील सर्वात महत्त्वाच्या ‘स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ’ (होर्मुझची सामुद्रधुनी) बंद करण्याची घोषणा केली आहे. या निर्णयामुळे भारताची ६० टक्क्यांहून अधिक एलपीजी आणि मोठ्या प्रमाणात कच्चे तेल आयात प्रभावित होण्याची शक्यता आहे.

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