रेल्वेचा अजब कारभार! महाराष्ट्रातून गोरखपूरला जाणारी ट्रेन गेली ओडिशाला; अन्..

नवी दिल्ली : लॉकडाऊनमुळे आधीच त्रस्त असलेल्या मजूरांना गावी पोहोचण्यासाठी अनेक गोष्टींशी संगर्ष करावा लागत आहे. महाराष्ट्रातून मजुरांना घेऊन जाणारी रेल्वे उत्तर प्रदेशातील गोरखपूरमध्ये जाण्याऐवजी ओडिशाला पोहोचली आणि गोंधळ झाला. दरम्यान आता ही रेल्वे पुन्हा गोरखपूरला रवना करण्यात आली आहे.

लॉकडाऊनमुळे विविध राज्यात अडकून पडलेल्या आणि नंतर पायीच घरी जाणाऱ्या परप्रांतीय मजुरांचे हाल होऊ लागल्याने अखेर त्यांना मूळ गावी जाता यावे म्हणून काही विशेष रेल्वे गाड्या सोडण्यात आल्या आहेत, यावेळी ही घटना घडली आहे. महाराष्ट्रातील वसई रोड स्थानकावरून उत्तर प्रदेशमधील गोरखपूर या ठिकाणी जाण्यासाठी एक श्रमिक रेल्वे निघाली होती. परंतु ती रेल्वे उत्तर प्रदेशात पोहोचण्याऐवजी ७५० किलोमीटर दूर अचानक ओडिशामध्ये पोहोचली. तोपर्यंत रेल्वे मोटरमनला काहीही समजले नाही. या प्रकारामुळे प्रवाशांना आश्चर्याचा धक्काच बसला.

Shramik special train set off to Gorakhpur (UP) from Vasai road (Maharashtra) on 21st May, 2020 reaches Rourkela station in Odisha today morning. Clueless passengers claims that driver has lost the route. No official word from @WesternRly. Can someone help. pic.twitter.com/CcccayFCT0

— Ritvick Bhalekar (@ritvick_ab) May 23, 2020