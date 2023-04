By

झाशी : गँगस्टर अतिक अहमदचा मुलगा असद अहमद याचा उत्तर प्रदेश पोलिसांच्या स्पेशल टास्क फोर्सनं गुरुवारी झाशी इथं एन्काऊंटर केला. पण या एन्काऊंटरच्या एक तास आधीच अतिकनं आपल्या तुरुंगात असलेल्या दुसऱ्या मुलाला भेटायची इच्छा पोलिसांकडं व्यक्त केली होती. पण त्याची ही मागणी पोलिसांनी फेटाळून लावली. (Hours Before Asad Encounter Atiq Ahmed Request To Meet Son Was Rejected Reports)

अतिक अहमदला सुरक्षेच्या कारणास्तव गुजरातमधी साबरमती तुरुंगातून युपीतल्या प्रयागराज इथल्या नैनी तुरुंगात बुधवारी हलवण्यात आलं. याच तुरुंगात अतिकचा दुसरा मुलगा अली हा देखील आहे. तुरुंगात दाखल झाल्यानंतर अतिकनं तुरुंग प्रशासनाकडं मुलगा अलीला भेटायची इच्छा व्यक्त केली होती. पण त्याची ही इच्छा फेटाळण्यात आली.

हे ही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

दरम्यान, मुलगा असद अहमदच्या एन्काऊंटरची बातमी ऐकताच अतिक अहमद कोर्टरुममध्ये हमसून रडला. यावेळी तो स्वतःला सांभाळू शकत नव्हता. रडताना तो जमीनीवर बसला. यावेळी कोर्टात योगी आदित्यनाथ जिंदाबादच्या घोषणा देण्यात आल्या.