नवी दिल्ली : मुसळधार पावसामुळं राहतं घर कोसळून त्यात तीन अंध भावांचा मृत्यू झाल्याची घटना जम्मू आणि काश्मीरमध्ये घडली आहे. तसेच त्यांचे इतर दोन कुटुंबीय देखील यामध्ये जखमी झाले आहेत. शुक्रवारी रात्री ही दुर्घटना घडली. (house collapsed due to heavy rain in Jammu and Kashmir Death of three blind brothers)

पोलिसांच्या माहितीनुसार, साजन कुमार (वय २८), राजेश कुमार (वय ३०) आणि रविंदर कुमार (वय ३२) असं मृत्यू झालेल्या तीन्ही मुलांची नावं आहेत. दोन दिवसांपूर्वी या भागातील अश्वनी कुमार नामक व्यक्तीचं घर मुसळधार पावसामुळं जमीनदोस्त झालं. यामध्ये त्यांच्या तीन अंध मुलांचा मृत्यू झाला. पण त्यांची पत्नी आणि मुलगी हे दुसऱ्या खोलीत झोपलेले असल्यानं त्यांना बाहेर पडता आलं पण यामध्ये ते जखमी झाले आहेत.

नागसेनी तालुक्यात शुक्रवारी रात्री पावणे बारा वाजण्याच्या सुमारास ही दुर्घटना घडली. या कुटुंबातील पाच जण घरातील दोन खोल्यांमध्ये झोपलेले असताना ही दुर्घटना घडली. या कुटुंबाचं घर माती आणि कुडापासून बनवलेलं होतं. जोरदार पावसामुळं ते पूर्णपणे कोसळलं. हे ठिकाण किश्तवार इथून ३५ किमी अंतरावर आहे, असं पोलिसांनी सांगितलं आहे.

दुर्घटना घडलेलं ठिकाण मुख्य शहरापासून दूर आहे. त्यामुळं पोलीस प्रशासनं आणि जिल्हा प्रशासनं घटनास्थळी पोहोचण्यास उशीर झाला. बुधवारी किश्तवार जिल्ह्यात नोमॅडीक बकरवाल कुटुंबातील चार जणांचा पावसामुळं अंगावर झाड पडून मृत्यू झाला होता.