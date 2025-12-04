देश

Airport Mosque : विमानतळाच्या मध्यभागी मशीद कशी उभी राहिली? ३०० मीटरवर धावपट्टी… सरकारही हलवू शकत नाही, लपलेला धक्कादायक इतिहास

Historic Bankra Mosque Ended Up Inside Kolkata Airport : विमानतळाच्या आवारात असलेल्या बांक्रा मशीदमुळे सुरक्षेचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. मशीद हटवण्याला स्थानिकांचा विरोध आहे.
Sandip Kapde
कोलकात्यातील नेताजी सुभाषचंद्र बोस आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या आवारात असणारी बांक्रा मशीद पुन्हा एकदा देशव्यापी चर्चेचा विषय बनली आहे. या ठिकाणी राहणाऱ्या रहिवाशांना या मशिदीच्या अस्तित्वाची जाणीव आहे, तरीही शहरातील बहुतेक लोकांना हे माहीत नाही की दुय्यम धावपट्टीपासून अवघ्या ३०० मीटर अंतरावर ही इमारत उभी आहे आणि गेल्या अनेक वर्षांपासून ती सुरक्षेच्या वादाचा केंद्रबिंदू आहे.

