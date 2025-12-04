Airport Mosque : विमानतळाच्या मध्यभागी मशीद कशी उभी राहिली? ३०० मीटरवर धावपट्टी… सरकारही हलवू शकत नाही, लपलेला धक्कादायक इतिहास

कोलकात्यातील नेताजी सुभाषचंद्र बोस आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या आवारात असणारी बांक्रा मशीद पुन्हा एकदा देशव्यापी चर्चेचा विषय बनली आहे. या ठिकाणी राहणाऱ्या रहिवाशांना या मशिदीच्या अस्तित्वाची जाणीव आहे, तरीही शहरातील बहुतेक लोकांना हे माहीत नाही की दुय्यम धावपट्टीपासून अवघ्या ३०० मीटर अंतरावर ही इमारत उभी आहे आणि गेल्या अनेक वर्षांपासून ती सुरक्षेच्या वादाचा केंद्रबिंदू आहे..पश्चिम बंगाल भाजपचे प्रमुख सुमिक भट्टाचार्य यांनी केंद्रीय नागरी उड्डाण मंत्रालयाकडे केलेल्या प्रश्नांची उत्तरे जाहीर केली. मंत्रालयाने हे मान्य केले की मशिदीच्या अस्तित्वामुळे धावपट्टीच्या दैनंदिन कामकाजात व्यत्यय येतो आणि आणीबाणीच्या वेळी तिचा पूर्ण उपयोग होत नाही. विशेषतः, दुय्यम धावपट्टीच्या सुरुवातीच्या भागाला ८८ मीटर मागे सरकवावे लागते, ज्यामुळे आणीबाणीत तिच्या वापरावर परिणाम होतो..ऑपरेशनमध्ये अडचणभाजपच्या आयटी सेल प्रमुख अमित मालवीय म्हणाले, मशीद धावपट्टीजवळ असल्याने सुरक्षित ऑपरेशनमध्ये अडचण येते आणि धावपट्टीच्या सुरुवातीचा भाग बदलावा लागतो, ज्यामुळे आणीबाणीच्या प्रसंगी प्रवाशांच्या जीविताला धोका निर्माण होतो. राजकारणासाठी प्रवाशांच्या सुरक्षेशी तडजोड करता येणार नाही..विमानतळ आधी होतं की मशीद?आता महत्वाचं म्हणजे तिथं विमानतळ आधी होतं की मशीद हा देखील मोठा प्रश्न आहे. बांक्रा मशीद १८९० च्या दशकात उभारली गेली, जेव्हा कोलकाता विमानतळाचा जन्मही झाला नव्हता. त्या काळात हा भाग एक छोटेसे गाव होते. १९२४ मध्ये ब्रिटिश सरकारने विमानतळाची सुरुवात केली, पण मशीद त्यापूर्वीची आहे. नंतर १९५० आणि १९६० च्या दशकात विमानतळाचा विस्तार झाला, दुय्यम धावपट्टी जोडली गेली, आजूबाजूची गावे हटवली गेली, पण मशीद मात्र तशीच राहिली..Crime News: नवऱ्याला नीळ्या ड्रममध्ये मारणाऱ्या मुस्कानची इच्छा ऐकून प्रशासनही थबकलं; प्रियकराला दाखवायचा आहे नवजात मुलीचा चेहरा!.मशिदीचे संरक्षण करण्यासाठी एक कराररहिवाशांना जेसोर रोडच्या पलीकडे मध्यमग्राम येथे हलवण्यात आले. १९६२ मध्ये पश्चिम बंगाल सरकारने ही जमीन ताब्यात घेऊन भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाकडे सोपवली. तेव्हा मशिदीचे संरक्षण करण्यासाठी एक करार झाला, ज्यामुळे तिला हटवणे शक्य झाले नाही. त्यानंतर ती विमानतळाच्या क्षेत्रातच कायम राहिली.अनेक वर्षांपासून मशिदीला नव्या जागी हलवण्याचे प्रयत्न झाले, पण प्रत्येक वेळी मुस्लिम समाजाच्या निषेधामुळे ते थांबले. केंद्र आणि राज्य सरकारांनी जवळच्या भागात नव्या जागेचा प्रस्ताव दिला, पण तो नाकारला गेला. अधिकाऱ्यांनी मशीद पाडण्याऐवजी सुरक्षितपणे हलवण्याचा सल्ला दिला. २००३ मध्ये एका चर्चेनंतर धावपट्टी वळवण्याचा निर्णय घेण्यात आला..मशिदीपर्यंत बोगदा बांधण्याची योजना२०१९ मध्ये प्राधिकरणाने जेसोर रोड ते मशिदीपर्यंत बोगदा बांधण्याची योजना मांडली, ज्यामुळे वरची जमीन टॅक्सी मार्गासाठी वापरता येईल, पण सुरक्षेच्या कारणाने ती रद्द झाली. २०२३ मध्ये विमानतळाने भक्तांसाठी शटल बस सुरू केली, ज्यामुळे त्यांना ऑपरेशनल क्षेत्रातून सुरक्षितपणे नेले जाते. ही २२५ मीटर लांबीची सेवा आणि पदपथ टॅक्सी मार्गावरून जाते, म्हणजे लोक विमानांच्या मार्गाजवळून जातात.मशिदीमुळे होणाऱ्या सुरक्षेच्या समस्या गंभीर आहेत. दुय्यम धावपट्टीचा ८८ मीटर भाग वापरता येत नाही. मुख्य धावपट्टी बंद असताना आणीबाणी लँडिंग कठीण होते. रोज ५० ते ६० लोक नमाजसाठी येतात, शुक्रवारी २०० ते २५० आणि रमजानमध्ये आणखी जास्त. विमान सुरक्षेच्या कठोर नियमांच्या काळात संवेदनशील क्षेत्रात सार्वजनिक प्रवेश धोकादायक आहे..Uttar Pradesh: युपीत पुन्हा एनकाउंटर, शिपायावर गोळी झाडून पळून 'शाका'ला फिल्मी स्टाईल अटक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.