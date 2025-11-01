देश

8th Pay Commission : आठव्या वेतन आयोगाप्रमाणे सरकारी कर्मचाऱ्यांना असा मिळणार पगार; सॅलरी होऊ शकते 'डबल'? Fitment Factor पाहा

What is Fitment Factor 2.0 in 8th Pay Commission : आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींमुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात मोठी वाढ होण्याची शक्यता
Saisimran Ghashi
Updated on

Fitment Factor : केंद्र सरकारने आठव्या वेतन आयोगासाठी नियमावलीला हिरवा कंदिल दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई यांची अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. आयोग आता अहवाल तयार करेल आणि पुढील १८ महिन्यांत तो सादर करेल. हा अहवाल मंत्रिमंडळाकडे पाठवला जाईल, जिथे पगार आणि निवृत्तिवेतन सुधारणांसाठी 'फिटमेंट फॅक्टर'ला मंजुरी मिळेल.

