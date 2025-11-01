8th Pay Commission : आठव्या वेतन आयोगाप्रमाणे सरकारी कर्मचाऱ्यांना असा मिळणार पगार; सॅलरी होऊ शकते 'डबल'? Fitment Factor पाहा

Fitment Factor : केंद्र सरकारने आठव्या वेतन आयोगासाठी नियमावलीला हिरवा कंदिल दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई यांची अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. आयोग आता अहवाल तयार करेल आणि पुढील १८ महिन्यांत तो सादर करेल. हा अहवाल मंत्रिमंडळाकडे पाठवला जाईल, जिथे पगार आणि निवृत्तिवेतन सुधारणांसाठी 'फिटमेंट फॅक्टर'ला मंजुरी मिळेल..फिटमेंट फॅक्टर म्हणजे पगार वाढवण्यासाठीचा गुणक..सातव्या आयोगात तो २.५७ होता. नवीन आयोगात तो किती असेल, हे लवकरच कळेल. उदाहरणार्थ जर एखाद्या कर्मचाऱ्याचा सध्याचा मूळ पगार ३५,००० रुपये असेल आणि फिटमेंट फॅक्टर २.११ झाला, तर नवा मूळ पगार ७३,८५० रुपये होईल. घरभाडे भत्ता (एचआरए) सारखे भत्ते मूळ पगारावर आधारित असल्याने ते आपोआप वाढतील. वाहतूक भत्ता वेगळ्या पुनरावलोकनात सुधारला जाईल..महागाई भत्ता (डीए) फिटमेंट फॅक्टर ठरवण्यात महत्त्वाचा भूमिका बजावतो. सध्याचा डीए ५८% आहे, तो ७०% पर्यंत वाढला तर सरकार 'ग्रोथ फॅक्टर' (मागील वेळी २४%) आणि कुटुंब युनिट (मागील ३, आता ४ असू शकते, म्हणजे १३% अतिरिक्त) विचारात घेते. डीए नवीन आयोगात शून्य होतो, त्यामुळे एकूण पगार २०-२५% वाढतो..Dmart Sale : डीमार्टमध्ये तुमची फसवणूक होतीये? गहू ३७ रुपये अन् पीठ ३२ रुपये..ऑफर्स मागचं सिक्रेट बघा नाहीतर होईल नुकसान.सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी फिटमेंट फॅक्टर एकसमान असतो, जसे सातव्या आयोगात २.५७. पण कमी पगार गटांसाठी जास्त गुणक देऊन असमानता कमी करण्याची शक्यता आहे. उच्च पदावरील कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती जास्त मिळते, त्यामुळे कमी स्तरांसाठी जास्त फिटमेंट आणि काही पातळ्या एकत्र करून पगार मॅट्रिक्स सोपी होऊ शकते. सध्या १८ पातळ्या आहेत..Numerology News : मूलांकाप्रमाणे 'या' तारखेला जन्मलेले लोक असतात 'महास्वार्थी'! पण प्रेमात निघतात सगळ्यात लकी..हे तुम्ही तर नाही ना?.जर फिटमेंट फॅक्टर २.० झाला तर ५०,००० रुपयांच्या मूळ पगाराचे १,००,००० रुपये होतील. पगार मॅट्रिक्समध्ये जवळच्या उच्च सेलमध्ये स्थान मिळेल. डीए, एचआरए, वाहतूक भत्ता नव्या मूळ पगारावर पुन्हा मोजले जातील.निवृत्तिवेतनधारकांनाही फायदा होईल. राऊंडिंगनंतर ३०,००० रुपयांच्या पेन्शनचे ६०,००० रुपये होऊ शकतात. लाखो कर्मचारी आणि पेन्शनर्सच्या आयुष्यात मोठा बदल येईल. आयोगाच्या शिफारशी लागू झाल्यास पगार दुप्पट होण्याची उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.