India Africa Relations: आफ्रिकेत ड्रॅगनला टक्कर: चीनच्या 'डेट-ट्रॅप' विरुद्ध भारताचा 'विश्वासू' विकास पॅटर्न!

आजच्या काळात आफ्रिका खंड हा जागतिक राजकारणाचा आणि अर्थकारणाचा एक नवा आखाडा बनला आहे. आफ्रिकेतील अथांग नैसर्गिक साधनसंपत्ती, तरुण लोकसंख्या आणि भविष्यातील एक अत्यंत मोठी बाजारपेठ यांमुळे जगातील प्रमुख सत्तांचे लक्ष या खंडाकडे वेधले गेले आहे..यामध्ये आशियातील दोन प्रमुख शेजारी देश – भारत आणि चीन – यांच्यातही आफ्रिकेत स्वतःचा प्रभाव वाढवण्यासाठी एक सुप्त पण अत्यंत तीव्र स्पर्धा सुरू आहे. चीनने तिथे पैशांचा पाऊस पाडला असला, तरी भारताचे 'मानवकेंद्रित' आणि पारदर्शक धोरण आता चीनच्या हुकूमशाही वृत्तीला मोठा शह देत आहे..चीनचा 'डेट-ट्रॅप' पॅटर्न -गेल्या दोन दशकांत चीनने आपल्या 'बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह' अंतर्गत आफ्रिकेत मोठी गुंतवणूक केली आहे. प्रशस्त रस्ते, भव्य बंदरे, आधुनिक रेल्सेवावे आणि नियोजनबद्ध सरकारी इमारती बांधण्यासाठी चीनने आफ्रिकन देशांना अब्जावधी डॉलर्सची कर्जे दिली. सुरुवातीला हा पैशांचा पाऊस आफ्रिकेला खूप आकर्षक वाटला, पण आता या धोरणामागील धोके समोर येऊ लागले आहेत..चीनच्या या धोरणाला जागतिक स्तरावर 'डेट-ट्रॅप डिप्लोमसी' म्हणजेच 'कर्जाचा सापळा' म्हटले जाते. चीन अत्यंत कडक आणि गुप्त अटींवर कर्ज देतो. जेव्हा एखादा गरीब आफ्रिकन देश हे कर्ज वेळेत फेडू शकत नाही, तेव्हा चीन त्या देशाच्या सार्वभौमत्वाला धक्का लावून तिथल्या महत्त्वाच्या जागा किंवा बंदरे स्वतःच्या ताब्यात घेतो.चीनने जांबिया देशात पायाभूत सुविधा आणि खाणकामात मोठी गुंतवणूक केली होती. पण जांबिया चीनचे कर्ज न फेडू न शकणारा पहिला आफ्रिकन देश बनला. अखेरीस कर्ज फेडण्यासाठी जांबियाला आपल्या अनेक खनिजांच्या खाणी आणि राष्ट्रीय मालमत्तांचे हक्क चिनी कंपन्यांना बहाल करावे लागले आहेत.पूर्व आफ्रिकेतील 'जिबुती'मध्येही चीनने आपले कर्ज वसूल करण्यासाठी थेट स्वतःचा लष्करी तळच उभारला आहे. याशिवाय केनिया आणि युगांडामधील अनेक प्रकल्पांवरून तिथली सरकारे सध्या चिंतेत आहेत. पाकिस्तान, श्रीलंका हे आशिया खंडातील देशही चीनच्या 'डेट-ट्रॅप'मध्ये पुरते अडकले आहेत..भारताचा 'कॅपॅसिटी बिल्डिंग' पॅटर्नचीनच्या या साम्राज्यवादी धोरणाच्या अगदी उलट भारताचे धोरण आहे. भारत आफ्रिकन देशांवर आपले प्रकल्प लादत नाही, त्याऐवजी त्या देशाची नेमकी गरज काय आहे, हे पाहून गुंतवणूक करतो. भारत आफ्रिकेला 'सवलतीची कर्जे' देतो, या कर्जांचे व्याजदर अत्यंत कमी असतात आणि अटी पूर्णपणे पारदर्शक असतात.भारताचा मुख्य भर आफ्रिकेत शाळा, महाविद्यालये, रुग्णालये, पिण्याच्या पाण्याच्या सुविधा आणि ग्रामीण भागातील वीज निर्मिती यांवर आहे. भारताचा उद्देश आफ्रिकेला 'कर्जबाजारी' करणे हा उद्देश नसून, तिथल्या मानवी संसाधनांचा विकास करून त्यांना 'आत्मनिर्भर' बनवणे हा आहे. त्यामुळेच आफ्रिकन नेत्यांच्या आणि जनतेच्या मनात भारताबद्दल एक वेगळा आदर आणि विश्वास आहे..चीनच्या एकाधिकाराला उत्तर :चीनच्या 'वन बेल्ट वन रोड' धोरणाला जागतिक पातळीवर मजबूत पर्याय देण्यासाठी भारताने जपानसोबत हातमिळवणी केली आहे. या दोन्ही देशांनी मिळून 'आशिया-आफ्रिका ग्रोथ कॉरिडॉर' ची संकल्पना प्रत्यक्षात आणली आहे. २०१७ मध्ये 'आफ्रिकन डेव्हलपमेंट बँक' च्या बैठकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि जपानचे तत्कालीन पंतप्रधान शिंजो आबे यांनी या प्रकल्पाची घोषणा केली होती.या कॉरिडॉर अंतर्गत सागरी दळणवळण सुधारणे, आफ्रिकेत दर्जेदार पायाभूत सुविधांची निर्मिती करणे, आरोग्य सेवा आणि डिजिटल तंत्रज्ञानाचा विस्तार करणे यावर भर दिला जात आहे. हा कॉरिडॉर आफ्रिकेला थेट आशियाई बाजारपेठेशी जोडतो, ज्यामुळे आफ्रिकन देशांचे चीनवरील आर्थिक अवलंबित्व कमी होण्यास मोठी मदत होत आहे..सागरी सुरक्षा आणि लष्करी मोर्चेबांधणीचीनने जिबुतीमध्ये लष्करी तळ उभारून हिंदी महासागरात भारताची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला आहे. भारताने या भू-राजकीय आव्हानाला अत्यंत चोख उत्तर दिले आहे. भारताने पूर्व आफ्रिकेच्या किनारपट्टीवरील मोक्याचे देश जसे की मॉरिशस (आगालेगा बेट) आणि सेशेल्स या देशांसोबत लष्करी व सागरी सुरक्षा करार केले आहेत.भारत आज आफ्रिकन देशांच्या नौदलाला 'मेड इन इंडिया' गस्ती जहाजे, युद्धनौका आणि आधुनिक संरक्षण साहित्य पुरवत आहे. 'AFINDEX' सारख्या संयुक्त सैन्य सरावांच्या माध्यमातून भारत आफ्रिकन सैन्याला दहशतवादाविरुद्ध लढण्याचे प्रशिक्षणही देत आहे. यामुळे हिंदी महासागरातील भारताचा दबदबा कायम आहे..स्थानिक रोजगार :आफ्रिकेत चीनबद्दल नाराजी वाढण्याचे आणखी एक मोठे कारण म्हणजे रोजगार. चीन जेव्हा आफ्रिकेत एखादा कारखाना किंवा रस्ता बांधतो, तेव्हा ते साहित्यासोबत कामगार आणि मजूरही चीनमधूनच आणतात. यामुळे स्थानिक आफ्रिकन तरुणांना रोजगार मिळत नाही.याउलट, आफ्रिकेत काम करणाऱ्या भारतीय कंपन्या तिथल्या स्थानिक लोकांना मोठ्या प्रमाणावर रोजगार देतात.भारत सरकारच्या 'आयटीईसी' कार्यक्रमांतर्गत दरवर्षी हजारो आफ्रिकन विद्यार्थ्यांना भारत सरकार शिष्यवृत्ती देऊन भारतात उच्च शिक्षणासाठी आणि कौशल्याधारित प्रशिक्षणासाठी आमंत्रित करते.थोडक्यात जागतिक राजकारणात चीनकडे पैसा आणि लष्करी ताकद भारतापेक्षा निश्चित जास्त असू शकते, पण भारताकडे 'सदिच्छा' आणि 'विश्वास' आहे. आफ्रिकेला आता हुकूमशाही गुंतवणूक नको आहे, तर एक आदरयुक्त आणि लोकशाही भागीदार हवा आहे. म्हणूनच, या भू-राजकीय स्पर्धेत भारताचे पारदर्शक आणि मानवकेंद्रित मॉडेल चीनच्या हुकूमशाही धोरणावर भारी पडत आहे. 