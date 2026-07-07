Jhansi Soft Toys: लहान मुलांच्या आवडीची 'सॉफ्ट टॉईज' बनतात झाशीत! जाणून घ्या या यशस्वी उद्योगाची कहाणी

जगभरातील घराघरांमध्ये लहान मुलांचे मनोरंजन करणारे, सण-उत्सवांमध्ये भेटवस्तू म्हणून दिले जाणारे आणि गृहसजावटीसाठी वापरले जाणारे 'सॉफ्ट टॉईज' (मऊ खेळणी) आज उत्तर प्रदेशातील झाशी (Jhansi) जिल्ह्याची एक मोठी ताकद बनले आहेत. झाशीमध्ये या खेळण्यांच्या निर्मितीला एका संघटित स्थानिक उद्योगाचे स्वरूप आले असून, उत्तर प्रदेश सरकारच्या 'एक जनपद एक उत्पादक' (ODOP - One District One Product) या महत्त्वाकांक्षी उपक्रमांतर्गत झाशीच्या 'सॉफ्ट टॉईज'ला मुख्य श्रेणीत समाविष्ट करून विशेष प्रोत्साहन दिले जात आहे..झाशीमधील हा व्यवसाय कोणत्याही एका मोठ्या कारखान्यापुरता मर्यादित नसून, तो एका विस्तीर्ण आणि एकमेकांशी जोडलेल्या स्थानिक उत्पादन साखळीद्वारे (Supply Chain) चालवला जातो.१. महिला सक्षमीकरणाचा मुख्य कणा (Employment & SHGs)या उद्योगाचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे यामुळे स्थानिक महिलांना मोठ्या प्रमाणावर रोजगार आणि स्वयंरोजगाराच्या संधी मिळाल्या आहेत. झाशीतील उद्योजक अरुणा शर्मा या अशाच प्रकारचा एक यशस्वी मऊ खेळणी निर्मितीचा कारखाना चालवतात..थेट आणि अप्रत्यक्ष रोजगार: त्यांच्या कारखान्यात सुमारे १० महिला थेट काम करतात.बचत गटांचे जाळे: याशिवाय कारखान्याचे जाळे २६ महिला स्वयंसाहाय्यता बचत गटांशी (SHGs) जोडलेले असून, त्याअंतर्गत जवळजवळ २६० महिला घरबसल्या या कामात योगदान देतात. खेळण्यांमध्ये फायबर भरणे (Fibre Filling) आणि अंतिम फिनिशिंग करणे यांसारखी कामे महिला आपल्या घरच्या जबाबदाऱ्या सांभाळून सहजपणे पूर्ण करतात.२. डिझाईनपासून फिनिशिंगपर्यंत: खेळणी निर्मितीचा प्रवास (Manufacturing Process)एक सुंदर मऊ खेळणे तयार होण्यामागे कारागिरांचे कौशल्य आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वाटा असतो:रेखाटन आणि कटिंग: सर्वात आधी कागदावर डिझाईनचे रेखाटन (Sketch) केले जाते. त्या आधारे कापडाचे (Fabric) विविध भाग अचूक कापले जातात.स्टिचिंग आणि फायबर फिलिंग: कापलेले भाग एकत्र शिवून (Stitching) खेळण्याचा मूळ आकार तयार केला जातो आणि आत सारण भरण्यासाठी थोडी जागा ठेवली जाते. त्यानंतर अत्यंत काळजीपूर्वक त्यात मऊ फायबर भरले जाते, जेणेकरून खेळण्याला योग्य मजबुती आणि संतुलन मिळेल.दिल्ली कनेक्शन (नक्षीकाम): काही खेळण्यांवर चेहऱ्याचे हावभाव किंवा सजावटीसाठी क्लिष्ट एम्ब्रॉयडरी (नक्षीकाम) करावी लागते. यासाठी अनेकदा हे भाग दिल्लीतील विशेष नक्षीकाम युनिट्सकडे पाठवले जातात आणि तिथून परत आल्यावर झाशीमध्ये त्यांची अंतिम जोडणी (Assembly) केली जाते..३. 'ओडॉप' (ODOP) योजनेचा आधार आणि जागतिक भरारीझाशीच्या या पारंपारिक हस्तकलेला ओडॉप (ODOP) योजनेमुळे मोठे बळ मिळाले आहे. या योजनेअंतर्गत कारागीर आणि लघुउद्योगांना खालील सुविधा पुरवल्या जात आहेत:आर्थिक व तांत्रिक मदत: खेळणी उद्योगांना बँकांकडून सुलभ कर्ज पुरवठा, आधुनिक शिवण यंत्रसामग्री, डिझाईन डेव्हलपमेंट आणि कौशल्य वृद्धीसाठी मोफत प्रशिक्षण दिले जाते.मोठी बाजारपेठ: झाशीत तयार होणारी ही खेळणी राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील मोठ्या प्रदर्शनांमध्ये मांडली जात आहेत..४. प्रदर्शने आणि फिरत्या स्टॉल्सच्या माध्यमातून थेट विक्री (Marketing)झाशीच्या सॉफ्ट टॉईजची बाजारपेठ देशभरातील विविध सांस्कृतिक जत्रा आणि प्रदर्शनांशी जोडलेली आहे. येथील उत्पादक दिल्लीतील प्रगती मैदान (Pragati Maidan), सिद्धार्थनगरमधील विशेष कार्यक्रम, तसेच सूरजकुंड मेळा आणि आग्र्याचा ताज महोत्सव यांसारख्या प्रसिद्ध राष्ट्रीय महोत्सवांमध्ये आपले स्टॉल्स लावून ग्राहकांना थेट उत्पादनांची विक्री करतात..सुरक्षित रचना, उच्च दर्जाचे कापड आणि मनमोहक डिझाईन्स यामुळे झाशीची ही खेळणी आज देशातील प्रत्येक वयोगटातील लोकांच्या पसंतीस उतरत असून स्थानिक अर्थव्यवस्थेला एक नवी गती देत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.