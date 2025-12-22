Alcohol Limit Act: पार्टीत अडचण नको! घरी किती मद्य ठेवणे कायदेशीर आहे? नववर्षाच्या सेलिब्रेशनपूर्वी नियम जाणून घ्या

नवीन वर्ष जवळ येत आहे. ख्रिसमसच्या प्रकाशझोतांमध्ये आणि नवीन वर्षाच्या पूर्वसंध्येला उलटी गिनती असताना, पार्टीचे नियोजन सुरू आहे. मित्रांच्या मेळाव्या, संगीत आणि उत्सवांमध्ये, एक प्रश्न अनेकदा मनात येतो: घरात दारू साठवणे कायद्यानुसार गुन्हा ठरेल का? एक अतिरिक्त बाटली तुमची पार्टी संस्मरणीय बनवण्याऐवजी अडचणीत आणू शकते. म्हणून, तुमचे उत्सव सुरू करण्यापूर्वी नियम जाणून घेणे अत्यंत महत्वाचे आहे..देशभरातील लोक २०२५ ला निरोप देण्यासाठी आणि नवीन वर्षाचे स्वागत करण्यासाठी खाजगी पार्ट्यांसाठी तयारी करत आहेत. आजकाल घरी पार्टी करणे हा सर्वात सुरक्षित आणि सर्वात पसंतीचा पर्याय मानला जातो. परंतु अल्कोहोलशी संबंधित नियमांकडे दुर्लक्ष करणे महागात पडू शकते. भारतात, अल्कोहोलशी संबंधित कायदे केंद्र सरकार नव्हे तर राज्य सरकारे ठरवतात. राज्यघटनेच्या सातव्या अनुसूची अंतर्गत उत्पादन शुल्क हा राज्याचा विषय आहे. म्हणजेच नियम प्रत्येक राज्यात वेगवेगळे असतात. म्हणूनच एका राज्यात कायदेशीर असलेले कायदे दुसऱ्या राज्यात गुन्हा मानले जाऊ शकतात..कायदेशीर मर्यादेपेक्षा जास्त मद्य बाळगल्यास अनेक राज्यांमध्ये दंड तर होतोच पण तुरुंगवासाची शिक्षा देखील होते. पोलिसांचे छापे, उत्पादन शुल्क कारवाई आणि परवाना रद्द करणे यामुळे देखील समस्या उद्भवू शकतात. म्हणूनच तुमच्या राज्यात परवान्याशिवाय किती मद्य बाळगता येते हे जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे. देशाच्या काही भागात, दारू पिणे आणि बाळगणे हे दोन्ही गुन्हे आहेत. २०१६ पासून बिहारमध्ये संपूर्ण दारूबंदी लागू करण्यात आली आहे. दारूशी संबंधित कोणतीही कृती गंभीर गुन्हा मानली जाते. .नवऱ्याला ८० हजार पगार, तरीही हुंड्यात मागतोय म्हैस; पत्नी तीन वर्षांपासून माहेरी, पोलिसांत जात नवऱ्याचे काळे कारनामे केले उघड.गुजरातमध्ये १९६० पासून दारूबंदी आहे. जरी पर्यटक आणि अनिवासी भारतीयांसाठी मर्यादित कालावधीसाठी परवाना प्रणाली अस्तित्वात आहे. नागालँडमध्ये १९८९ पासून दारूबंदी आहे. मिझोराममध्ये वेळोवेळी नियम बदलत असले तरी सध्या तेथे पूर्ण दारूबंदी लागू आहे. अलिकडच्या काळात मणिपूरने काही भागात शिथिलता जाहीर केली आहे. परंतु राज्याचा मोठा भाग अजूनही बंदीखाली आहे. .लक्षद्वीप हा देशातील एकमेव केंद्रशासित प्रदेश आहे जिथे दारूबंदी आहे, जरी बंगाराम बेटावर मर्यादित पर्यटकांना परवानगी आहे. राष्ट्रीय राजधानी दिल्लीमध्ये दारू बाळगण्याचे नियम तुलनेने उदार आहेत. २५ वर्षे आणि त्याहून अधिक वयाच्या व्यक्ती घरी बिअर आणि वाईनसह १८ लिटरपर्यंत दारू ठेवू शकतात. रम, व्हिस्की, वोडका किंवा जिन सारख्या हार्ड ड्रिंक्सची मर्यादा ९ लिटर आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की एकाच घरात राहणारे सर्व प्रौढ त्यांच्या संबंधित मर्यादेत दारू बाळगू शकतात. .दिल्लीबाहेर प्रवास करताना फक्त एक लिटर दारू बाळगण्याची परवानगी आहे. हरियाणामध्ये, जास्तीत जास्त सहा बाटल्या देशी दारू आणि १८ बाटल्या आयात दारू वाहून नेल्या जाऊ शकतात, त्यापैकी सहा बाटल्यांहून अधिक आयात दारू बाळगता येत नाही. बिअरसाठी १२ बाटल्या, वाइनसाठी १२ बाटल्या आणि रम, वोडका आणि जिनसारख्या श्रेणींसाठी एकूण सहा बाटल्यांची मर्यादा आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये कडक नियम आहेत. .Railways Fare Hike : आता रेल्वेचा प्रवासही महागणार! स्लीपर ते एसी कोचच्या तिकीट दरात मोठी वाढ, जाणून घ्या नवे दर....परवान्याशिवाय कोणीही १.५ लिटरपर्यंत परदेशी दारू, सहा लिटर बिअर आणि दोन लिटर वाईन बाळगू शकतो. यापेक्षा जास्त प्रमाणात असल्यास, L-50 परवाना आवश्यक आहे, जो ७.५ लिटरपर्यंत परदेशी दारू बाळगण्याची परवानगी देतो. पंजाबमध्ये, आयएमएफएलच्या दोन बाटल्या, बिअरचा एक केस, परदेशी दारूच्या दोन बाटल्या, देशी दारूच्या दोन बाटल्या आणि ब्रँडीची एक बाटली परवानगी आहे. राजस्थानमध्ये, नागरिक घरी १२ बाटल्या किंवा सुमारे नऊ लिटर आयएमएफएल ठेवू शकतात. .हिमाचल प्रदेशात, नियम तुलनेने उदार आहेत, ४८ बाटल्या बिअर आणि ३६ बाटल्या व्हिस्कीला परवानगी आहे. आंध्र प्रदेशात, परवान्याशिवाय तीन बाटल्या आयएमएफएल किंवा परदेशी दारू आणि सहा बाटल्या बिअर बाळगता येतात. अरुणाचल प्रदेशात, १८ लिटरपेक्षा जास्त आयएमएफएल किंवा देशी दारू बाळगण्यासाठी वैध परवाना आवश्यक आहे. पश्चिम बंगालमध्ये, २१ वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या व्यक्ती परवान्याशिवाय आयएमएफएलच्या सहा बाटल्या आणि १८ बाटल्या बिअर बाळगू शकतात..Uttar Pradesh: देशाला सर्वाधिक IAS-IPS देणारे यूपीमधले गाव ; काय आहे इथले विद्यार्थी स्पर्धा परीक्षेत यशस्वी होण्यामागचे सिक्रेट?.गोव्यात दारू स्वस्त आणि सहज उपलब्ध आहे, परंतु येथेही मर्यादा लागू आहेत. रहिवासी १२ बाटल्या आयएमएफएल, २४ बाटल्या बिअर आणि १८ बाटल्या देशी दारू बाळगू शकतात. केरळमध्ये तीन लिटर आयएमएफएल आणि सहा लिटर बिअर बाळगण्याची परवानगी आहे. जम्मू आणि काश्मीरमध्ये १२ बाटल्या आयएमएफएल आणि १२ बाटल्या बिअर बाळगण्याची मर्यादा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.