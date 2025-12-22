देश

Alcohol Limit Act: पार्टीत अडचण नको! घरी किती मद्य ठेवणे कायदेशीर आहे? नववर्षाच्या सेलिब्रेशनपूर्वी नियम जाणून घ्या

How Much Alcohol Is Legal: घरी दारू साठवण्याला मर्यादा आहेत. नववर्षाच्या सेलिब्रेशनपूर्वी नियम केले आहेत. यामुळे नववर्षाच्या जल्लोषात कायद्याचे भान ठेवा, नाहीतर मोठ्या कारवाईला सामोरे जावे लागेल.
Vrushal Karmarkar
Updated on

नवीन वर्ष जवळ येत आहे. ख्रिसमसच्या प्रकाशझोतांमध्ये आणि नवीन वर्षाच्या पूर्वसंध्येला उलटी गिनती असताना, पार्टीचे नियोजन सुरू आहे. मित्रांच्या मेळाव्या, संगीत आणि उत्सवांमध्ये, एक प्रश्न अनेकदा मनात येतो: घरात दारू साठवणे कायद्यानुसार गुन्हा ठरेल का? एक अतिरिक्त बाटली तुमची पार्टी संस्मरणीय बनवण्याऐवजी अडचणीत आणू शकते. म्हणून, तुमचे उत्सव सुरू करण्यापूर्वी नियम जाणून घेणे अत्यंत महत्वाचे आहे.

New year
Alcohol
law
Alcohol addiction
New Year Celebration

