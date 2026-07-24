देश

Dharmendra Pradhan salary : केंद्रीय कॅबिनेट शिक्षण मंत्र्यांवर सरकारचा दरमहा किती खर्च? धर्मेंद्र प्रधान यांच्या उदाहरणातून समजून घ्या

Minister salary India : केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्यावर सरकारचा दरमहा किती खर्च होतो? पगार, भत्ते, अधिकृत सुविधा आणि इतर लाभांसह संपूर्ण माहिती जाणून घ्या.
Dharmendra Pradhan salary

Dharmendra Pradhan salary

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Union Cabinet Minister salary : केंद्रीय कॅबिनेट मंत्र्यांना वेतनासह अनेक सुविधा सरकारकडून दिल्या जातात. त्यासाठी दरमहा मोठा खर्च केला जातो. केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या उदाहरणातून या सुविधा समजून घेऊया.

धर्मेंद्र प्रधान यांना २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीदरम्यान 'झेड' सुरक्षा देण्यात आली होती. या सुरक्षेत सुमारे २२ सुरक्षा कर्मचारी असतात. या ताफ्यात एनएसजीचे चार ते पाच कमांडो, दिल्ली पोलिसांचे जवान आणि एस्कॉर्ट वाहनांचा समावेश असतो. या सुरक्षेवर दरमहा सुमारे १५ ते २० लाख रुपये खर्च होत असल्याचे सांगितले जाते.

Loading content, please wait...
education
Minister of Education
Central and State Governments
Minister of School Education
Former cabinet minister
dharmendra pradhan
Dharmendra Pradhan motion Congress
educational achievements in India