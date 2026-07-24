Dharmendra Pradhan salary : केंद्रीय कॅबिनेट शिक्षण मंत्र्यांवर सरकारचा दरमहा किती खर्च? धर्मेंद्र प्रधान यांच्या उदाहरणातून समजून घ्या

Union Cabinet Minister salary : केंद्रीय कॅबिनेट मंत्र्यांना वेतनासह अनेक सुविधा सरकारकडून दिल्या जातात. त्यासाठी दरमहा मोठा खर्च केला जातो. केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या उदाहरणातून या सुविधा समजून घेऊया.धर्मेंद्र प्रधान यांना २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीदरम्यान 'झेड' सुरक्षा देण्यात आली होती. या सुरक्षेत सुमारे २२ सुरक्षा कर्मचारी असतात. या ताफ्यात एनएसजीचे चार ते पाच कमांडो, दिल्ली पोलिसांचे जवान आणि एस्कॉर्ट वाहनांचा समावेश असतो. या सुरक्षेवर दरमहा सुमारे १५ ते २० लाख रुपये खर्च होत असल्याचे सांगितले जाते..केंद्रीय कॅबिनेट मंत्र्यांना सुमारे १५ जणांचा अधिकृत कर्मचारीवर्गही उपलब्ध करून दिला जातो. या कर्मचाऱ्यांचे वेतन सरकारकडून दिले जाते. या कर्मचारीवर्गात खासगी सचिवासह वरिष्ठ अधिकारी असतात. खासगी सचिव म्हणून आयएएस, आयआरएस किंवा आयएफएस दर्जाचे अधिकारी नियुक्त केले जाऊ शकतात..कॅबिनेट मंत्री हे लोकसभेचे किंवा राज्यसभेचे सदस्यही असतात. त्यांना खासदार म्हणून दरमहा सुमारे १ लाख २४ हजार रुपये वेतन मिळते. याशिवाय मतदारसंघ आणि सचिवीय भत्ते मिळून सुमारे १ लाख ६० हजार रुपयांपर्यंत मिळतात. संसदेचे अधिवेशन सुरू असताना प्रतिदिन २ हजरा ५०० रुपयांचा भत्ता दिला जातो..कॅबिनेट मंत्र्यांना दिल्लीमध्ये भाडेमुक्त टाइप-८ सरकारी बंगला दिला जातो. या बंगल्याचे बाजारमूल्यानुसार मासिक भाडे १० लाख रुपयांपेक्षा अधिक असू शकते. त्यांना अधिकृत वाहने, चालक आणि इंधनाची सुविधाही दिली जाते. अधिकृत कामांसाठी या सुविधांचा वापर करता येतो..Dharmendra Pradhan Daughter : धर्मेंद्र प्रधान यांच्या मुलीने शिक्षण कुठे घेतले? सोशल मीडियावर ट्रोलिंग; इन्स्टाग्राम अकाउंट बंद केल्याची चर्चा.कॅबिनेट मंत्री खासदार असल्याने त्यांना खासदार स्थानिक क्षेत्र विकास योजनेअंतर्गत (MPLADS) मतदारसंघातील विकासकामांसाठी दरवर्षी ५ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध होतो. पाच वर्षांत हा निधी २५ कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचतो.टीप : वरील आकडे आणि सुविधा या आपण दिलेल्या माहितीवर आधारित आहेत. प्रत्यक्ष वेतन, भत्ते, सुरक्षा व्यवस्था किंवा सुविधा काळानुसार व सरकारी नियमांनुसार बदलू शकतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.