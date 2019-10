अभिजित बॅनर्जी : राहुल गांधीच्या 'न्याय' योजनेचे शिल्पकार, तर मोदींच्या नोटांबदींचे विरोधक

नवी दिल्ली : अर्थशास्त्राचे नोबेल पुरस्कार मिळालेले भारतीय वंशाच्या अभिजित बॅनर्जी यांनी भारतीय अर्थव्यवस्था ही सध्या डळमळीत अवस्थेत असून, मागील पाच ते सहा वर्षात थोडीफार प्रगती तरी अर्थव्यवस्थेने केली होती. मात्र आता ती शक्यताही मावळली आहे. सध्याची आकडेवारी भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी चांगली नसल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.

Congratulations to #AbhijitBanerjee on winning the Nobel Prize in Economics.

Abhijit helped conceptualise NYAY that had the power to destroy poverty and boost the Indian economy.

Instead we now have Modinomics, that’s destroying the economy and boosting poverty. https://t.co/joBYusVFKT

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) October 14, 2019