Skincare: उसाच्या चिपाडांतून आता उजळणार चेहरा! शास्त्रज्ञांनी शोधली स्वस्त पद्धत; शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात होणार भर!

ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी आणि कृषी उद्योगासाठी एक अत्यंत क्रांतिकारी बातमी समोर आली आहे. ऊसाच्या रसापासून साखर किंवा गूळ बनवल्यानंतर उरलेली जी 'चिपाडे' आपण कचरा किंवा जळण म्हणून वापरतो, त्यातून आता चक्क त्वचेची काळजी घेणारी सौंदर्य प्रसाधने (Skin Products) तयार होणार आहेत..मिळालेल्या माहितीनुसार, चौधरी चरण सिंह विद्यापीठाच्या रसायनशास्त्र विभागातील प्रो. आर.के. सोनी आणि डॉ. मनीषा भारद्वाज यांनी उसाच्या चिपाडांपासून 'लॅक्टिक ॲसिड' बनवण्याची एक अत्यंत सोपी आणि प्रभावी पद्धत विकसित केली आहे. विशेष म्हणजे, या संशोधनाला केंद्र सरकारकडून पेटंट देखील मिळाले आहे..लॅक्टिक ॲसिडचे महत्त्व: सुरकुत्या होणार गायबलॅक्टिक ॲसिड हे सौंदर्य प्रसाधने आणि औषध निर्मितीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वापरले जाते. त्वचेवरील सुरकुत्या घालवण्यासाठी आणि त्वचा तजेलदार करण्यासाठी लॅक्टिक ॲसिड सर्वाधिक प्रभावी मानले जाते.याचा उपयोग अन्न प्रक्रिया उद्योग, औषधे आणि पर्यावरणास पूरक (Biodegradable) प्लास्टिक बनवण्यासाठीही केला जातो..कशी आहे ही प्रक्रिया? (३ सोपे टप्पे)शास्त्रज्ञांनी ही प्रक्रिया अत्यंत किफायतशीर बनवली असून ती खालीलप्रमाणे कार्य करते:१. प्रक्रिया: प्रथम उसाची चिपाडे धुवून आणि वाळवून त्यांचे बारीक चूर्ण केले जाते. त्यानंतर अमोनिया आणि सल्फ्यूरिक ॲसिडच्या साहाय्याने त्यातील लिग्निन वेगळे केले जाते.२. हायड्रोलिसिस: विशिष्ट एन्झाइम्सचा वापर करून जटिल कार्बोहायड्रेट्सचे साध्या साखरेत रूपांतर केले जाते.३. फरमेंटेशन: 'लॅक्टोबॅसिलस लॅक्टिस' या सूक्ष्मजीवाचा वापर करून ७२ तासांच्या प्रक्रियेनंतर या साखरेपासून शुद्ध लॅक्टिक ॲसिड मिळवले जाते..शेतकरी आणि उद्योगांना काय फायदा?कचऱ्यातून सोने: आतापर्यंत कचरा समजली जाणारी चिपाडे आता उद्योगांसाठी कच्चा माल ठरतील, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकाचा अधिक मोबदला मिळू शकेल.ही पद्धत अत्यंत सोपी असल्याने उत्पादन खर्च कमी येतो आणि उत्पादनाचे प्रमाण (Yield) जास्त मिळते. परदेशातून महागड्या दराने लॅक्टिक ॲसिड आयात करण्याऐवजी आता भारतातच त्याचे मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन होऊ शकेल.विद्यापीठ लवकर ही पद्धत उद्योगांना हस्तांतरित (Industry Transfer) करणार आहे, ज्यामुळे लवकरच बाजारामध्ये उसाच्या चिपाडांपासून बनवलेली स्वस्त आणि प्रभावी सौंदर्य प्रसाधने पाहायला मिळतील.