CM Adityanath Mobile Number: अधिकारी काम करत नाहीत? CM योगींकडे करा थेट तक्रार! मुख्यमंत्री आदित्यनाथ यांचा मोबाईल नंबर

उत्तर प्रदेश हे देशातील सर्वात मोठे राज्य आहे, जिथे २५ कोटींहून अधिक लोक राहतात. एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येच्या राज्यात सामान्य नागरिकांना सरकारी कार्यालये आणि अधिकाऱ्यांशी संबंधित समस्यांना तोंड द्यावे लागते. अनेकदा असे होते की, अधिकारी लोकांच्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष करतात, ज्यामुळे लोकांना खूप त्रास सहन करावा लागतो आणि लोकांना आपण असहाय आहोत असे वाटू लागते.अशा परिस्थितीत, आता सामान्य नागरिक थेट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्यापर्यंत आपली तक्रार पोहोचवू शकतात. मुख्यमंत्री योगी सर्वसामान्यांच्या समस्या अतिशय गांभीर्याने घेतात. तुम्ही त्यांची थेट तक्रार कशी करू शकता, याबद्दलची माहिती खालीलप्रमाणे आहे..व्हाट्सॲप आणि मोबाइलद्वारेही साधा संपर्कमुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्यापर्यंत कोणताही नागरिक व्हॉट्सॲप, सीएम हेल्पलाइन क्रमांक आणि सोशल मीडियाच्या माध्यमातून आपली समस्या पोहोचवू शकतो. सामान्य नागरिक थेट सरकारशी जोडून राहावेत यासाठी मुख्यमंत्री योगी यांचा व्हॉट्सॲप क्रमांक, मोबाइल फोन क्रमांक, सीएम हेल्पलाइन आणि ट्विटर आयडी सोशल मीडियावर उपलब्ध आहे.तुम्ही तुमचे मत, सूचना आणि तक्रारी थेट मुख्यमंत्र्यांकडे पाठवू शकता. त्यांचा मोबाइल क्रमांक ९४५४४०४४४४ आहे..थेट तक्रारीसाठी महत्त्वाचे संपर्क क्रमांक१. मुख्यमंत्री हेल्पलाइन क्रमांक (टोल फ्री)जनतेच्या तक्रारी आणि सूचना थेट नोंदवण्यासाठी १०७६ हा मुख्यमंत्री हेल्पलाइन क्रमांक जारी करण्यात आला आहे.हा टोल फ्री क्रमांक आहे, ज्यावर कोणताही नागरिक आपली समस्या नोंदवू शकतो.तक्रार नोंदवल्यानंतर तुम्हाला एक क्रमांक मिळतो, ज्यामुळे तुम्ही तुमच्या तक्रारीची स्थिती (Status) जाणून घेऊ शकता.मुख्यमंत्री योगी यांचा स्पष्ट आदेश आहे की, जास्तीत जास्त प्रकरणांचा निपटारा ३ ते ४ दिवसांत व्हायला हवा आणि उशीर झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल..२. मुख्यमंत्री कार्यालयाचे संपर्क क्रमांकतुम्हाला थेट मुख्यमंत्री कार्यालयाशी संपर्क साधायचा असल्यास, तुम्ही खालील क्रमांकांवर कॉल करू शकता:लोक भवन (Lok Bhawan): ०५२२-२२८९०१७, ०५२२-२२८९०१०, ०५२२-२२८९१६७, ०५२२-२२३९२३४ॲनेक्सी भवन (Annexy Bhawan): ०५२२-२२३५७३५ किंवा ०५२२-२२३६११९मुख्यमंत्री निवास (CM Residence): ०५२२-२२३६८३८ किंवा ०५२२-२२३९५७३.ऑनलाइन तक्रार करण्याचा पर्यायफोन कॉल व्यतिरिक्त, नागरिक IGRS पोर्टल (जन सुनवाई पोर्टल) वर ऑनलाइन तक्रार देखील नोंदवू शकतात.ही व्यवस्था जिल्हा स्तरापर्यंत लागू आहे.तक्रार थेट जिल्हाधिकारी (DM) पर्यंत पोहोचते आणि वेळेत त्यावर तोडगा काढला जाईल, याची खात्री दिली जाते..