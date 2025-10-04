CM Adityanath Mobile Number: अधिकारी काम करत नाहीत? CM योगींकडे करा थेट तक्रार! मुख्यमंत्री आदित्यनाथ यांचा मोबाईल नंबर

देश

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

उत्तर प्रदेश हे देशातील सर्वात मोठे राज्य आहे, जिथे २५ कोटींहून अधिक लोक राहतात. एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येच्या राज्यात सामान्य नागरिकांना सरकारी कार्यालये आणि अधिकाऱ्यांशी संबंधित समस्यांना तोंड द्यावे लागते. अनेकदा असे होते की, अधिकारी लोकांच्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष करतात, ज्यामुळे लोकांना खूप त्रास सहन करावा लागतो आणि लोकांना आपण असहाय आहोत असे वाटू लागते.

अशा परिस्थितीत, आता सामान्य नागरिक थेट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्यापर्यंत आपली तक्रार पोहोचवू शकतात. मुख्यमंत्री योगी सर्वसामान्यांच्या समस्या अतिशय गांभीर्याने घेतात. तुम्ही त्यांची थेट तक्रार कशी करू शकता, याबद्दलची माहिती खालीलप्रमाणे आहे.

