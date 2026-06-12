Mahua Barfi : घरच्या घरी कशी बनवायची हमीरपूर स्टाईल 'महुआ बर्फी'? पाहा साहित्य आणि बनवण्याची संपूर्ण सोपी विधी!

उत्तर प्रदेशातील बुंदेलखंड अंतर्गत येणाऱ्या हमीरपूर (Hamirpur) जिल्ह्याची महुआ बर्फी ही आपल्या आगळ्यावेगळ्या सुवासासाठी, अस्सल देशी चवीसाठी आणि पारंपरिक मिठासासाठी संपूर्ण परिसरात एक विशेष ओळख राखते. उत्तर प्रदेश सरकारच्या ‘एक जनपद-एक व्यंजन’ (ODOC - One District One Cuisine) या महत्त्वाकांक्षी उपक्रमांतर्गत या पारंपरिक उत्पादनाची अधिकृत निवड करण्यात आली आहे..या योजनेच्या माध्यमातून या बर्फीची उत्तम ब्रँडिंग, आधुनिक पॅकेजिंग आणि जागतिक बाजारपेठेपर्यंत पोहोच सुनिश्चित केली जात आहे, जेणेकरून या बुंदेली चवीला “लोकल ते ग्लोबल” ओळख मिळू शकेल.वाळलेल्या महुआची फुले (Mahua Flowers), मावा, शुद्ध देसी तूप आणि भरपूर सुक्या मेव्यांच्या (Dry Fruits) मिश्रणातून तयार होणारी ही मिठाई स्थानिक खानपान आणि पारंपरिक कला संस्कृतीचा एक समृद्ध वारसा दर्शवते..साखरेविना नैसर्गिक गोडवा आणि पोषक तत्वांचा खजिनाबाजारामध्ये मिळणाऱ्या इतर रासायनिक आणि अतिगोड मिठाईच्या तुलनेत हमीरपूरच्या महुआ बर्फीमध्ये अनेक औषधी आणि आरोग्यवर्धक गुणधर्म आढळतात. महुआच्या फुलांमध्ये स्वतःचा एक नैसर्गिक गोडवा (Natural Sweetness) असतो, ज्यामुळे यात वेगळी साखर घालण्याची फारशी गरज पडत नाही. महुआच्या फुलांना स्वच्छ करून आणि ते पाण्यात भिजवून बारीक वाटले जाते.त्यानंतर हा पेस्ट शुद्ध देसी तुपामध्ये मंद आचेवर तासनतास शिजवला जातो. सर्वात शेवटी यात मावा आणि सुके मेवे घालून याला बर्फीचा आकर्षक आकार दिला जातो. चवीसोबतच ही मिठाई आरोग्यासाठी अत्यंत गुणकारी आणि 'हेल्दी स्वीट' मानली जाते..घरच्या घरी कशी बनवायची हमीरपूर स्पेशल 'महुआ बर्फी'?जर तुम्हाला बुंदेलखंडच्या या शाही आणि पारंपरिक स्वीटचा आस्वाद घ्यायचा असेल, तर खालील अधिकृत रेसिपीच्या साहाय्याने तुम्ही ती घरच्या घरी अवघ्या ४५ मिनिटांत तयार करू शकता:.आवश्यक सामग्री (Ingredients) -महुआची फुले (Food-grade): २०० ग्रॅमबदाम: २५ ग्रॅमकाजू: २५ ग्रॅमचारोळी (Chironji): १० ग्रॅमनारळाचा कीस (Dessicated Coconut): २५ ग्रॅमगव्हाचे पीठ (Wheat flour): १० ग्रॅमवेलची पूड (Cardamom powder): २ ग्रॅमशुद्ध देसी तूप (Ghee): ४ मोठे चमचेभाजलेले तीळ (Toasted Sesame): सजवण्यासाठी (Garnish)सोनेरी वर्क (Gold foil): ऐच्छिक .बनवण्याची संपूर्ण विधी (Directions):१. महुआ पेस्ट: सर्वप्रथम महुआची खाद्य-दर्जाची (Food-grade) फुले २० मिनिटांसाठी गरम पाण्यात भिजवून ठेवा. त्यानंतर पाणी काढून त्याची मिक्सरमध्ये बारीक पेस्ट तयार करून घ्या.२. मेवे शेकणे: एका कढईत थोडे तूप गरम करून कापलेले सुके मेवे (काजू, बदाम, चारोळी) सोनेरी रंग येईपर्यंत आणि खमंग सुगंध सुटेपर्यंत व्यवस्थित परतून बाजूला काढून घ्या.३. पीठ भाजणे: त्याच कढईत १० ग्रॅम गव्हाचे पीठ हलके भाजून घ्या आणि वेगळे ठेवा.४. महुआ शिजवणे: आता कढईत २ चमचे तूप घ्या आणि तयार केलेली महुआची पेस्ट मंद आचेवर तोपर्यंत परता, जोपर्यंत कढईच्या कडेने तूप सुटायला लागत नाही.५. एकजीव करणे: महुआ व्यवस्थित शिजल्यानंतर, उर्वरित २ चमचे तूप घालून कढईत भाजलेले पीठ, सुके मेवे, नारळाचा कीस आणि वेलची पूड असे सर्व जिन्नस एकत्र करा आणि पुढील २ मिनिटांसाठी चांगले शिजवून घ्या.६. बर्फी सेट करणे: एका प्लेटला (ताट) थोडे तूप लावून ग्रीस करा. त्यावर हे गरम मिश्रण सारख्या प्रमाणात पसरवून हलक्या हाताने दाबा.७. गार्निशिंग: वरून भाजलेले तीळ आणि सोनेरी वर्क (Gold foil) लावून सजवा. मिश्रण थोडे थंड झाल्यावर त्याला हव्या त्या आकारात कापून घ्या. तुमची शाही महुआ बर्फी तयार आहे!.महत्त्वाचे तपशील -तयारीची वेळ (Prep Time): ३० मिनिटेशिजवण्याची वेळ (Cook Time): १५ मिनिटेएकूण प्रमाण: ५ व्यक्तींसाठी (किंवा ५ मोठ्या बर्फीचे तुकडे)आज देखील सेंद्रिय आणि नैसर्गिक साखरेच्या पदार्थांना (Organic & Sugar-free sweets) जागतिक स्तरावर मोठी मागणी असल्याने, हमीरपूरच्या या 'महुआ बर्फी'ला मोठ्या विमानतळांवरील ओडॉक (ODOC) दालनांमध्ये आंतरराष्ट्रीय पर्यटकांकडून विशेष पसंती मिळत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.