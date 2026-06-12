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Mahua Barfi : घरच्या घरी कशी बनवायची हमीरपूर स्टाईल 'महुआ बर्फी'? पाहा साहित्य आणि बनवण्याची संपूर्ण सोपी विधी!

उत्तर प्रदेशातील हमीरपूर (Hamirpur) जिल्ह्याची महुआ बर्फी ही आपल्या आगळ्यावेगळ्या सुवासासाठी, अस्सल देशी चवीसाठी आणि पारंपरिक मिठासासाठी संपूर्ण परिसरात प्रसिद्ध आहे.
hamirpur mahua barfi

hamirpur mahua barfi

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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उत्तर प्रदेशातील बुंदेलखंड अंतर्गत येणाऱ्या हमीरपूर (Hamirpur) जिल्ह्याची महुआ बर्फी ही आपल्या आगळ्यावेगळ्या सुवासासाठी, अस्सल देशी चवीसाठी आणि पारंपरिक मिठासासाठी संपूर्ण परिसरात एक विशेष ओळख राखते. उत्तर प्रदेश सरकारच्या ‘एक जनपद-एक व्यंजन’ (ODOC - One District One Cuisine) या महत्त्वाकांक्षी उपक्रमांतर्गत या पारंपरिक उत्पादनाची अधिकृत निवड करण्यात आली आहे.

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