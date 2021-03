मनसुख हिरेन यांची आत्महत्या नसून ती हत्याच आहे याचा पुनरुच्चार करताना त्यांची हत्या कशी झाली? याच्या कथित कट-कारस्थानाचं संपूर्ण कथन विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी दिल्लीत पत्रकार परिषदेत केलं. हिरेन यांची हत्या एपीआय सचिन वाझे यांनीच केल्याचा दावाही यावेळी फडणीस यांनी केला.

